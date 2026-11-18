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彭博看台幣後市…還有得貶
外資11月來已賣超台股近210億美元，新台幣同期貶值1.1%，表現居亞幣之末。彭博資訊分析指出，外資撤出、企業將出口收入留在海外，加上美台利差可能擴大，將使新台幣繼續面臨貶值壓力，就算有龐大貿易順差也難以支撐匯價。
彭博分析指出，全球科技股賣壓延燒至台灣，外資賣股力道加劇。截至16日，本月來外資已賣超台股近210億美元，即使政府採取穩定市場措施，當日仍流出約20億美元。
台灣央行自10月起加強干預匯市，減緩貶勢，但外匯存底未明顯減少，反映央行並未大力捍衛匯價。這也符合央行的說法：近日新台幣走勢反映台股疲弱及外資流出，而非美台利差。
台灣出口雖強，資金卻持續流向海外。第2季經常帳順差約590億美元，金融帳卻淨流出約540億美元，延續2010年以來每季淨流出的情況。
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