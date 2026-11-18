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明年經濟關鍵字預測／陳俊聖選「榮」 張元銘挑「拓」
經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，宏碁董事長陳俊聖選「榮」，燿華電子董事長張元銘選「拓」。
陳俊聖表示，選「榮」是因為AI與數位轉型帶動新商機，透過科技創新及跨域合作，推動產業共榮發展，一同開創新世代。
張元銘表示，在AI浪潮推動下，產業積極爭取客戶訂單；同時加快海外布局，拓展多元市場與合作機會；面對缺料挑戰，持續推動技術提升與流程優化；在新局勢中不斷尋求突破，開創產業新契機與成長動能。展現出產業勇於拓展與前進的韌性與活力。
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