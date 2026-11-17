美國商務部工業與安全局（BIS）16日公布超級智慧晶片草案，AI出口限制從實體晶片擴大至雲端算力。經濟部表示，將持續與美方就管制作法交換意見，以共同防堵違規轉運行𤔡，同時也與產業合作，注意美國出口管制法規的調整。

美國商務部16日發布臨時最終規則草案，預計11月19日生效，針對先進超級智慧（SI）晶片與伺服器的遠端存取增訂出口管制措施。美國過往管制AI晶片、伺服器輸往中國，或中國在海外子公司之資料中心，本次擴大管制「提供雲端算力服務給中國客戶的第三國資料中心」，未來出口先進晶片給前述雲端運算用途的資料中心，均須事先取得許可，目的在防堵業者透過第三國資料中心的遠端運算，規避美方對敏感技術存取的管制措施。

此草案增列5個高轉運風險國家的許可證要求，未來向印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等4個東協國家，以及巴西，共5個國家出口先進晶片，皆須申請出口許可。

草案同時限縮晶圓製造及封測廠（OSAT）的豁免審查，以往經美商務部核准的晶圓製造廠、封測廠，可豁免申請晶片出口許可，未來即便是美商務部核准的晶圓製造廠及封測廠，若有前端晶片設計商位於中國、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、巴西等地，將不再適用該許可豁免，一體適用管制晶片規定，須事先申請出口許可。

經濟部表示，台美雙方持續就出口管制、供應鏈安全及經濟安全等議題進行對話，雙方今年2月簽訂對等貿易協定，承諾就出口管制強化合作，針對美政府此次發布彌補管制漏洞的新規，經濟部將持續與美方就管制作法交換意見，以共同防堵違規轉運行𤔡。

經濟部指出，台灣半導體及AI伺服器業者主要是依客戶訂單提供代工服務，如出口晶片等產品涉及美方新規定，則由下單的美國客戶向美方BIS提出出口許可證的申請。

經濟部將持續掌握美方新規的執行細節，也將持續舉辦宣導活動，提醒業者注意美國法規調整，並協助業者法規遵循。