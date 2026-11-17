美國商務部工業與安全局（BIS）發布將「超級智慧（super intelligence, SI）晶片與伺服器」的雲端算力納入出口管制，中國大陸等受限實體均將面臨此出口管制措施。對此，經濟部17日表示，美政府這次發布之新規是希望彌補可能之管制漏洞，經濟部將持續與美方就管制作法交換意見，以共同防堵違規轉運行為。

經濟部表示，台灣半導體及AI伺服器業者主要是依客戶訂單提供代工服務，如出口晶片等產品涉及美方新規定，則由下單的美國客戶向美方BIS提出出口許可證之申請。經濟部將持續掌握美方新規的執行細節，也將持續舉辦宣導活動，提醒業者注意美國法規調整，並協助業者法規遵循。

經濟部強調，台灣持續與美方合作密切。針對台美雙方持續就出口管制、供應鏈安全及經濟安全等議題進行對話，雙方2026年2月簽訂對等貿易協定，承諾就出口管制強化合作。針對美政府本次發布之新規盼彌補可能之管制漏洞，經濟部將持續與美方就管制作法交換意見，以共同防堵違規轉運行為。

經濟部說明，這次美國商務部2026年11月16日發布臨時最終規則草案，預計11月19日生效。主要是針對先進超級智慧（SI）晶片與伺服器之遠端存取增訂出口管制措施。

經濟部表示，美國過往管制AI晶片、伺服器輸往中國大陸，或中國大陸在海外子公司之資料中心，這次擴大管制「提供雲端算力服務給中國客戶的第三國資料中心」，未來出口先進晶片給前述雲端運算用途之資料中心，均須事先取得許可，旨在防堵業者透過第三國資料中心之遠端運算，規避美方對敏感技術存取之管制措施。

其次，經濟部指出，這次增列五個高轉運風險國家之許可證要求，未來向印尼、馬來西亞、新加坡、泰國等4個東協國家，及巴西等共五國出口先進晶片，皆須申請出口許可。

第三，經濟部說明，這次美國限縮晶圓製造及封測廠（OSAT）之豁免審查。過往經美商務部核准之晶圓製造廠、封測廠，可豁免申請晶片出口許可。未來即便由美商務部核准之晶圓製造廠及封測廠，倘若前端晶片設計商位於中國大陸、印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、巴西等地，將不再適用該許可豁免，一體適用管制晶片規定，須事先申請出口許可。