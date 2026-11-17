響應聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）「海洋、自然與土地利用」主題日，環境部17日舉辦「歐洲與亞洲碳移除（CDR）發展策略與生物炭」國際線上論壇。會議邀集芬蘭國際認證平台 Puro.earth、歐洲碳移除政策智庫 Carbonfuture 及國內產學專家，探討借鏡歐盟「碳移除認證架構（CRCF）」等國際標準，將本土農林剩餘資材轉化為具國際公信力的高品質碳資產，為台灣 2050 淨零轉型奠定基石。

本場論壇主持人、中興大學副校長陳吉仲表示，氣候變遷對農村衝擊甚鉅，台灣每年約有近千萬公噸農林剩餘資材，透過高溫熱裂解製成生物炭，既能固碳移碳，還能活化地力並落實能資自給；他呼籲政府跨部會提供料源收運補助與獎勵誘因，並推動農村分散式設廠與製程標準化，讓供需對接得以具體可行。

臺灣科技大學郭財吉教授代表環境部報告指出，「我國正推動『產品循環管理』與『耐久碳移除認列』雙軌治理架構，落實『合規料源、成熟技術、優良品質、溯源管理、碳管理／MRV』五大制度，以2027至2030年累積100萬噸 CO₂e 碳移除為政策情境，並採「先集中、再區域、限定評估」策略，優先盤點每年約71.14萬噸集中型農林資材，兼顧農地循環與生態平衡。」

芬蘭 Puro.earth 共同創辦人 Marianne Tikkanen 與 Carbonfuture 資深政策顧問 Sebastian Manhart 深入剖析歐盟經驗。Tikkanen 指出，歐盟 CRCF 設下「量化、外加性、長期儲存、永續性」四大標準，生物炭具原料充沛與模組化優勢，在工程碳移除中最具率先規模化潛力；Manhart 則提醒，台灣推動 CDR 應汲取歐洲經驗，「從一開始就想清楚應用情境」，善用國際現成方法學與在地實驗室檢測量能對接，並結合碳定價與企業承購機制降低投資風險。

光泰環能執行長彭俊明指出，光泰已獲歐洲 EBC 認證，並將生物炭拓展至混凝土等材料化應用；他呼籲國內方法學直接對接國際標準，並加速培植本土查驗機構（VVB），避免重複驗證成本。

此外，在「COP31 戰情中心－現場快報」中，台泥總經理程耀輝分享「COP 3 and 1」創新實踐，運用震災廢棄混凝土進行 3D 列印建屋，並結合光儲系統打造能源自給居所，展現台灣低碳科技的韌性解方。

環境部指出，「推動生物炭等自然與工程碳移除，須立足於本土資源盤點與技術實力，並以嚴謹的驗證標準保障環境安全與碳信用完整性。未來將持續攜手產學研界，推進料源整合、在地方法學建置及國際標準對接，促成農林循環經濟與全球負排放市場接軌，為我國2050淨零轉型奠定堅實基礎。」