水庫水域光電爭議燒不停，經濟部1天之內連續3次發文談水庫，不怕臉書被網友灌爆，經濟部17日晚間發布短影音指出，水庫可以游泳、搭船、安裝光電板，只要管理得當即可，強調「沒有人會直接喝水庫原水！」

經濟部在Facebook、Instagram、Threads等社群平台上舊片重發，說明大家熟知的泳渡活動、獨木舟、SUP、遊艇觀光船等觀光日常都會在水庫發生，只要規劃得當，都是沒問題的。

經濟部指出，水庫光電從設計、施工到營運，都必須符合相關法規與安全規範，政府也持續監督維運管理，確保設施安全無虞，且更重要的是，沒有人會直接喝水庫原水。

經濟部表示，大家打開水龍頭喝到的自來水，不是從水庫直接送到家中，而是要經過層層淨化程序，從取水到淨水廠，還需要經過：沉砂池或原水調節池，再到分水井，再進入快混池，經過凝膠和沉澱的步驟，還要再過濾、消毒，才會來到清水池；經過加壓後，進入配水管路，去除可能的雜質與病菌，才會送到大家的家中。

經濟部強調，網路充斥不實資訊，請大家先查證，並呼籲支持綠能發展。