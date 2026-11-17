由日本三井物產、加拿大北陸能源，以及馬來西亞淨達力共同投資開發的海龍離岸風電計畫（海龍計畫）17日宣布風場完工，73座風力機組全數併入台電電網，為台灣綠電供應1GW裝置容量；同時，原適用政府躉購機制的海龍2A風場，已簽署企業購售合約（CPPA），近期將轉型為企業購電模式，不靠政府獎勵，直接把綠電賣掉。

海龍計畫2023年完成1170億元專案融資，創下亞太地區離岸風電融資規模新高；2026年結合台灣的國家融資保證機制，再取得550億元增額融資，總計吸引35家國內外金融機構參與。

在綠電市場方面，原屬第二階段遴選風場、適用政府躉購機制的海龍2A風場，已簽署企業購售合約（CPPA），預期近期轉型為企業購電模式，開創台灣離岸風電產業先例。海龍表示，此一轉型不僅為再生能源市場化交易建立重要示範，更串聯大型綠能建設與產業綠電需求，支持台灣國際競爭力。

海龍計畫執行長暨專案總監柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，從大型風場整合、先進風機技術導入，到在地供應鏈參與，每一項成果都凝聚了跨國團隊與台灣產業夥伴的長期投入，台灣能源轉型政策的延續性，為如此規模的國際投資與大型建設提供穩定基礎，讓海龍計畫得以從藍圖走向實現。

海龍表示，此案創下台灣離岸風電最高在地化程度，推動本土產業從產能建置邁向技術升級。

股東之一三井物產代表指出，三井在日本也正在進行離岸風場的開發，將與台灣供應商夥伴討論是否引進他們的技術或產品，甚至還能協助台灣供應商夥伴連結亞太地區其他市場，進一步與台灣供應鏈合作。

海龍計畫將於2027年全面商轉，海龍表示，隨著建設工程完成，海龍計畫將持續推進全面商轉所需的行政及許可程序，朝全面商業運轉的目標邁進，並同步強化在地運維能力，為未來數十年的安全穩定營運做好準備。