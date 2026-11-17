針對外界質疑政府盤點水庫設置太陽光電，經濟部今天表示，過往盤點範圍涵蓋建築物屋頂、停車場、地面及水域，並非僅針對水庫，且盤點目的在於了解設置潛力，並非代表設置；目前無新推動水庫光電的計畫，未來一切申設將依現行法令嚴格把關、依法推動。

經濟部透過新聞稿表示，發展再生能源已是朝野各政黨的共識，太陽光電推動始終以「屋頂優先、地面複合利用」為原則，過往請各機關盤點可設置光電場域，範圍涵蓋建築物屋頂、停車場、地面及水域等多元複合利用樣態，並非僅針對水庫；盤點目的在於了解設置潛力，並非盤點即代表設置。

經濟部說明，光電推動的方向是「有共識才做」，並優先推動屋頂型及與既有設施結合的複合利用型態；政府會先盤點各類場域的設置可行性，再由場域管理單位就結構安全、環境影響及地方意見進行可行性評估與討論，取得共識後才會推動。

經濟部提到，屋頂型光電不需另外占用土地，可發揮隔熱降溫、降低建物用電的效益，光電與建物一體化設計，在設計階段就同步考量結構安全及防颱耐候，強化建物用電韌性；在與既有設施結合的型態，經濟部舉例停車場結合光電，可為車輛遮陽避雨、降低車內溫度，並可結合電動車充電設施，達到「一地多用」的效益。

經濟部指出，水利署111年至113年的全台盤點調查已全部結束，目前無新設水庫水面光電的計畫。未來任何光電申設案件，均將依電業法、電業登記規則、再生能源發電設備設置管理辦法、環境影響評估法、區域計畫法、水土保持法等現行相關法令審查，遵循法定程序推動。

經濟部強調，各政黨均已提出未來的再生能源發展目標，且設定的目標方向也幾乎一致，推動太陽光電將秉持「屋頂優先、地面複合利用」及「有共識才推動」原則，充分尊重地方意見，兼顧環境、安全與綠能發展，並持續公開透明相關資訊，呼籲各界勿輕信謠言並查證正確訊息。