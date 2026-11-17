面對稀土、貴金屬等關鍵戰略物資需求攀升，國內原料高度仰賴進口，且缺乏具規模的精煉與循環利用體系，環境部攜手經濟部及核能安全委員會，規劃116至119年投入12億6,970萬8千元，推動「戰略資源循環」計畫，鎖定稀土金屬回收、電子廢料高值化精煉及核心原料循環利用，盼帶動半導體、電子零組件及資源回收產業建立國內循環供應鏈。

不過，立法院預算評估報告指出，計畫目前偏重技術示範與資料建置，仍須強化產業化驗證及量化績效，避免投入資源後無法形成實質供應鏈替代效果。

依計畫規劃，經費由環境部資源循環署編列5億6,970萬8千元、經濟部產業發展署編列5億6,000萬元，核安會編列1億4,000萬元，合計12億6,970萬8千元，期程為116至119年，共執行8項細部計畫。

其中，環境部將推動戰略稀土金屬循環回收與材料化供應，以及關鍵戰略電子廢料高值化精煉回收示範場域；核安會辦理電子廢棄物循環回收稀土資源技術開發與示範平台。經濟部則將推動核心原料全循環與高值循環技術、低碳循環材料溯源及國際認驗證鏈結，並協助高值循環技術及循環經濟商業模式落地。

計畫核心包括建立關鍵與戰略物料流布資料，開發智慧辨識、拆解等技術，提高稀土、關鍵金屬及核心原料回收價值，再透過示範場域與商業模式，促進技術應用，預期帶動半導體及電子零組件製造業、電子廢棄物回收精煉業者，以及低碳循環材料供應鏈共同參與，降低對單一進口原物料的依賴。

不過，預算評估報告引述科技發展計畫審查意見指出，目前多數成果仍停留在資料建置、技術研發及小規模驗證，缺乏大規模產業化驗證、具體商業模式與可量化減碳實績。以環境部循環署為例，116年度編列1億3,316萬9千元辦理相關計畫，經費全數為委辦費。

審查委員建議，政府應設定強制性回收率、自給率及產業導入比例等量化政策指標，並納入法規或補助條件。報告也建議強化產業化驗證及具體商業模式，訂定成果效益型績效指標，讓計畫從技術示範進一步走向實際產業應用，才能真正提升關鍵資源自主能力與供應鏈韌性。