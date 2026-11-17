隨著全球供應鏈重組及台灣科技產業加速布局歐洲，中東歐正成為台灣企業拓展國際市場的重要戰略據點，台灣空運（Taiwan Express）為上市企業台驊（2636）投控成員，此次以台灣物流業唯一代表身分參展。

經濟部長龔明鑫出席11月17日至18日於波蘭華沙舉行的「TEEMA Taiwan Business Day」，與台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）、新創總會及台灣企業代表共同推動台波經貿交流、科技產業合作與供應鏈布局，台灣空運（Taiwan Express）為上市企業台驊投控成員，此次以台灣物流業唯一代表身分參展。

台灣空運表示，「台商走到哪裡，台灣空運的服務就延伸到哪裡。從美國、東南亞到歐洲，我們始終與客戶並肩前進。隨著政府積極推動台波產業合作、台灣企業加速布局中東歐，台灣空運也將持續深化當地物流網絡，在這波東歐供應鏈發展浪潮中，絕不缺席。」

台灣空運展現公司積極呼應政府產業政策、服務台商全球布局，以及深化東歐物流服務網絡的決心。

台波深化經貿合作科技園區孕育新一波供應鏈商機此次產業交流行程亦拜會波蘭經濟主管部會部長，促進雙方在產業投資、科技創新與供應鏈合作等領域的對話。

值得關注的是，電電公會推動的「TEEMA科技園區」已選定波蘭西南部米恩基尼亞（Miękinia）作為規劃地點，期望結合台灣電子科技製造優勢與波蘭連結歐洲市場的區位條件，逐步形成跨國產業合作聚落。

隨著園區計畫推進，預期將帶動高科技設備、精密機械、電子零組件、倉儲配送及跨境運輸等需求，為國際物流服務創造新契機。

波蘭具備歐盟市場連結、交通運輸及製造業基礎等優勢，與捷克、斯洛伐克及匈牙利等中東歐國家共同構成電子製造、汽車零組件及高科技產業供應鏈的重要區域。台商擴大當地投資與生產布局，也使跨境原物料供應、設備運輸及成品配送更需要穩定、彈性的物流支援。

台灣空運此次除參與華沙展覽外，亦將前往捷克及德國拜訪台商製造企業與當地物流合作夥伴，深入了解客戶在歐洲的供應鏈需求，持續拓展中東歐服務網絡。

台灣空運為上市企業台驊投控成員，長期呼應政府產業發展方向，並隨著客戶海外投資與產能布局，逐步強化美國、東南亞及歐洲等市場的服務據點與物流合作網絡，提供國際空運、海運、進出口報關及跨境供應鏈整合服務。

迎接2027年創立35周年，台灣空運將持續以台灣為根基，結合全球服務據點與海外代理合作網絡，強化國際物流整合能力，以專業物流實力支持台灣企業拓展全球市場。

台波深化產業合作台灣空運前進波蘭搶攻東歐物流商機。台灣空運／提供