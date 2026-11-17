針對立法院民眾黨團昨天提案全數刪除今年度追加預算撥補台電711億400萬元。台電今天表示，台電為了配合政府穩定物價，吸收國際燃料飆漲成本，今年民生用電已吸收逾新台幣750億元，若中油11月電業天然氣價格每立方公尺24.67元持續至年底，台電預估今年全年天然氣燃料成本將較戰前增加約1700億元。

台電透過新聞稿表示，政府編預算撥補台電，是為了分擔全民用電成本，撥補台電是全民受益，期盼立法委員「以民生為念」支持預算撥補。

台電說明，中東戰爭爆發以來，中油自3月至今已7度調漲電業氣價，累計漲幅超過75%，每立方公尺從12.6元飆漲至24.67元。若中油11月電業天然氣價格每立方公尺24.67元持續至年底，台電預估今年全年天然氣燃料成本將較戰前增加約1700億元。

台電進一步說明，國際能源價格劇烈波動，台電長期扮演緩衝角色吸收燃料成本。今年度在民生用電部分吸收超過750億元，主要照顧對象是高達9成的民生用戶（700度以下住宅與小商店），其每度平均電價僅1.70元至2.97元，330度以下甚至比20年前更便宜，龐大供電價差全數由台電吸收。

台電強調，國際戰事造成燃料價格飆漲，國際電業普遍受到衝擊。許多使用核電的國家，如法國與韓國，仍因燃料漲勢而調漲電價以減緩電業虧損。若台灣以同樣國營的韓國電力公司（KEPCO）費率計收電費，自2023年至今台電不僅不會虧損，累計盈餘更將超過5000億元，顯示台電虧損是因為替全民吸收國際燃料漲幅。

台電表示，面對近年全球燃料價格飆漲，各國均面臨極大通膨壓力，各國政府也紛紛透過財政編列預算來補貼電價，例如2023年德國政府以預算補貼所有電力用戶約5200億元、2022至2025年間法國政府以預算補貼住宅及小型企業約7000億元、2023至2026年間日本政府也以預算補貼約1兆1100億元。