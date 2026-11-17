聽新聞
0:00 / 0:00
連問3年裝光電板意願掀爭議 經濟部曝不只問翡翠水庫：還有問「這些單位」
台北市政府連續3年收到經濟部來函調查翡翠水庫裝設光電板意願惹議，經濟部17日再度發文說明，經濟部不是針對「翡翠水庫」，各潛力場址都是經濟部詢問對象，包括台電、台糖、水利署分署、高雄市政府、金門縣政府等單位。
翡翠水庫是否裝設光電板意外成為台北市長選舉攻防重要議題，經濟部連日澄清，最新說明是回應「為何連續3年發文」，以及「特別關注台北市」的疑點。
經濟部表示，公文主旨是調查轄管水庫可否再增設太陽能光電設施（屋頂型、地面型及水域型），如無法增設則詳述理由回函水利署，公文廣發農業部農水署、台北翡翠水庫管理局、北水處、高市府、金門縣政府、連江縣政府、台糖、台水、台電、水利署北區分署、中區分署、南區分署等。
經濟部說，調查內容也不只水域型光電，還有屋頂型、地面型，也一併了解各單位無法設置的理由。
經濟部強調，這項連續3年發出的公文，只是針對政策，邀請各單位共同努力推動再生能源發展的「普發」調查，並已在2年前結束，外界實在無須過度解讀。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。