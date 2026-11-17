台北市政府連續3年收到經濟部來函調查翡翠水庫裝設光電板意願惹議，經濟部17日再度發文說明，經濟部不是針對「翡翠水庫」，各潛力場址都是經濟部詢問對象，包括台電、台糖、水利署分署、高雄市政府、金門縣政府等單位。

翡翠水庫是否裝設光電板意外成為台北市長選舉攻防重要議題，經濟部連日澄清，最新說明是回應「為何連續3年發文」，以及「特別關注台北市」的疑點。

經濟部表示，公文主旨是調查轄管水庫可否再增設太陽能光電設施（屋頂型、地面型及水域型），如無法增設則詳述理由回函水利署，公文廣發農業部農水署、台北翡翠水庫管理局、北水處、高市府、金門縣政府、連江縣政府、台糖、台水、台電、水利署北區分署、中區分署、南區分署等。

經濟部說，調查內容也不只水域型光電，還有屋頂型、地面型，也一併了解各單位無法設置的理由。

經濟部強調，這項連續3年發出的公文，只是針對政策，邀請各單位共同努力推動再生能源發展的「普發」調查，並已在2年前結束，外界實在無須過度解讀。