2026年倒數計時，根據104人力銀行「2026企業年終及2027薪酬趨勢大調查」，今年有66.9%企業實際調薪、平均調幅4.7%，皆優於去年預估幅度；展望2027年，50.5%企業預期調薪、平均調幅4.2%，與今年相比雙降。

隨著人工智慧（AI）持續發展，高科技業運用高薪搶才力道強勁，55.5%企業自認招募或留任受到高薪產業磁吸影響，以研發工程師、業務受到磁吸影響最嚴重。面對加薪無感人才競逐不敵高薪產業，104人資學院資深專任顧問羅悅華建議，透過主管強化溝通調薪原則、差異化調薪與透明化薪資成長路徑，揮別調薪無感人才流失的難題。

調查數據顯示，2026年經濟成長可望創近年新高，加上缺工與留才壓力，66.9%企業實際調薪，高於去年預期的63.9%；平均調幅4.7%，也高於去年預期的4.5%。

觀察企業調薪方式，有調薪企業30.6%幾乎全員調薪，同時21.1%企業只調不到1成員工，呈現兩極化趨勢；不同企業規模調薪狀態也不同，中大型企業調薪最普遍，微型企業僅52.3%調薪為各企業規模中占比最少，但調薪幅度達10%以上比例最高。

明年職場工作者是否能擁有好薪情？根據「2026企業年終及2027薪酬趨勢大調查」，2027年50.5%企業會調薪，較今年66.9%減少16.4個百分點；預期平均調薪4.2%，較今年減少0.5個百分點，以2026年月薪中位數4.7萬元換算，2027年平均每月加薪1974元，比2026年少235元，反映景氣已在高原期，加上政治因素限制AI發展雜音，企業轉趨保守。

細看各產業，2027年預計調幅前五名產業依序為金屬製造業4.9%、餐飲業4.6%、機械設備製造修配業4.5%、顧問／研發／設計業4.2%、半導體業4.1%。

104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，金屬製造業轉型切入AI伺服器機殼、散熱零組件等高精密元件，企業獲利可期，調幅居冠，加上製造業面臨科技業競逐技術人才的壓力，調幅前5名產業製造相關產業佔2席。

在AI紅利下，科技業持續以高薪搶才，形成人才磁吸效應。根據「2026企業年終及2027薪酬趨勢大調查」，55.5%企業表示近一年招募或留任人才受高薪產業磁吸影響，21.6%企業受影響的人才比例更超過3成。科技業身處搶才核心，電子資訊／軟體／半導體業有69.6%企業表示受到影響，比例最高，其次為運輸物流及倉儲業68.6%、一般製造業62.1%。

各職務中，34.3%企業認為研發工程師最容易被高薪產業吸走、業務31.7%居前二；一般製造業因技能與科技業相通，50.5%企業點名研發工程師；運輸物流及倉儲業則主要點名業務職，因熟悉供應鏈與報關流程，也受到科技業青睞。

因應高薪產業人才磁吸，近半數企業透過加薪或增加經濟性獎酬的方式因應。104人資學院資深專任顧問羅悅華指出，加薪除了要讓員工有感外，也要善用獎金設計。當前75.1%企業提供變動獎金採一次性發放，建議企業透過設計不同類型獎金，專案達標即發放小額獎金，年終分紅等大筆獎金可綁定在職年資，例如當年發50%、次年發30%、第三年發20%，離職未領取部分失效，確保獎金兼顧留才的目的。