針對在野黨團提出政府編列115年度追加預算案引用預算法第79條之適法性有疑義，中油今日重申，政府編列115年度追加預算案主要係因應年度中發生中東戰事之民生安定措施，補貼台灣中油吸收未足額調升油氣所需經費1,014.31億元，增資台灣中油2,338.34億元，以持續投資國內天然氣穩定供應建設計畫，皆為經濟發展之必要支出，且符合預算法第79條所定事由，合法編列機關基於實際新增之重大事故或原編列經費已不足以支應資金需求，應屬妥適。

中油指出，面對中東戰事造成國際油氣價格飆漲，台灣中油持續落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收大部分漲幅。若沒有台灣中油來穩定物價，以汽車每月100公升用量為例，每月油價總花費恐從2,890元增加為4,540元，增加1,650元，不只家庭負擔增加，餐飲等店家更是吃不消。

中油也舉例，若以四口之家每月使用1.5桶液化石油氣估算（30公斤），若中油不吸收，每月約增加燃料費用818元；夜市攤商每月使用3到30桶液化石油氣估算(60-600公斤)，若台灣中油不吸收，每月約增加燃料費用1,635-16,350元。

中油強調，政府編列115年度追加預算補貼台灣中油的作法，與亞洲鄰近國家雷同，日本與韓國政府均有對石油業者提出相關油氣價格補貼或補助措施。

中油也說明，成立80年來迄今，僅於92年為配合重大投資計畫申請租稅減免，辦理現金增資1億元。此次政府編列115年度追加預算增資台灣中油2,338.34億元，係為充實台灣中油營運資金，用於支應已核定之國內天然氣穩定供應建設計畫所需經費，包括台中液化天然氣廠三期、洲際液化天然氣接收站等10項計畫，與美國阿拉斯加LNG計畫並無關聯。

中油補充，前述10項天然氣穩定供應建設計畫係為提升我國整體能源供應韌性，且有助於國內民生與產業穩健發展，與世界各國積極投資能源基礎建設以促進經濟成長之趨勢雷同。115年（含）以前所需計畫經費需求為1,830.27億元，116年度以後經費需求為508.07億元，嗣經審慎考量台灣中油具迫切性資金需求，因此將116年度之經費需求納入115年度追加預算案有其必要性，116年度並未重複編列此項增資預算。

面對國際能源市場之嚴峻挑戰，中油採取一切必要的因應措施，確保國內油氣供應無虞，力求將中東地緣政治的衝擊降至最低。同時配合政府穩定物價政策，吸收油氣上漲成本，扮演國內物價上漲消波塊之關鍵角色，替全民擋下通膨，減輕國人生活負擔，讓百工百業得以正常運作。台灣中油在此懇切呼籲立法院全體委員支持並通過115年度追加預算案撥補與增資台灣中油，讓台灣中油有足夠能力因應國際局勢之變動與威脅，持續平穩國內物價、照顧民生，作為產業與經濟發展最堅實的後盾。