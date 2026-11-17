育兒大禮包上周修法三讀，勞動部17日發布《友善職場育兒彈性工作安排措施獎勵及補助要點》，三大補助含：育兒勞工減工一小時的工資、職代津貼、新聘替代人力招募。並加碼獎勵企業建立育兒減工時、調整工時、職務代理津貼、電傳勞動或居家辦公、優於法令育兒假等五項制度。

勞動部表示，立法院三讀通過育兒新制，育兒留停可申請至孩子滿8歲及以下。考量修法後9到12歲子女，仍處於小學階段，家長有接送上下學等更彈性以小時的照顧需求，因此，勞動部推動「育兒彈性減工時延伸至12歲」獎勵補助措施，並推動「補助企業職代及替代人力成本」。

支持企業三大補助措施：

第一，育兒減工時，勞動部全額補貼一小時工資。企業同意撫育未滿12歲子女的受僱者，每日減少至少1小時工時且薪資照給，符合每月實施至少10日、累計至少三個月及減工時總時數達30小時，可依實際照給薪資申請補助，每名受僱者每年最高4萬5,000元，每家企業每年最高135萬元。

第二，職務代理津貼補助。企業依性工法第四章請假、留職停薪，依勞工請假規則請婚假或依此次要點減少工時之期間，指定職務代理人並實際發給職務代理津貼者，政府依受僱者請假或留職停薪的日數、時數，以每日800元或每小時100元補助企業。

第三，新聘替代人力招募補助。僱用未滿200人之事業單位，因勞工請產假或育兒留職停薪，另行新聘人力替代工作，訂定定期勞動契約達三個月以上，且連續工作30日以上者，得申請補助2萬元。

五項友善育兒制度獎勵：

為兼顧不同產業特性，鼓勵未滿200人之中小微企業，建立提供家長多元彈性的育兒彈性工作安排措施，讓員工有需求時可申請。

獎勵企業建立的五項制度，包含「每日減少至少一小時不扣薪制度、彈性調整上下半時間至少一小時制度、職務代理並發給職代津貼制度、電傳勞動或居家辦公制度、優於法令每年給予二日或16小時有薪育兒親職活動假制度」。

事業單位於職場訂定公告相關制度，且實施期間至少一年，每項制度定額獎勵發給2萬元，實施五項制度，最高可領10萬元。又考量29人以下的小微型企業更需要政府支持推行友善職場育兒措施，實施每項制度，再加碼1萬元，提高為每項3萬元，實施五項，最高可領15萬元。

所需獎補助費用，已編列於勞動部2027年預算，勞動部委辦地方政府受理轄區內事業單位申請案件之審查及核發；2027年1月1日起，企業可透過「友善職場育兒補助系統」線上申請，也可以紙本寄送方式申請。

案件經地方政府按季審查核定，於每年2月、5月、8月及11月底前撥付款項。若已實施相關友善職場育兒彈性工作安排措施，只要實施期間延續到明年1月1日後，且制度實施期間達一年以上者，同樣也可以在明年向各地方政府申請。首次撥款須於2027年度預算完成法定程序後辦理。