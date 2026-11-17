路透報導，歐盟在調查認定，來自台灣、日本、越南、印度及土耳其的冷軋扁鋼產品，在歐盟市場以不公平的低價銷售後，17日起對這些鋼材課徵最高27.9%的反傾銷關稅，台灣的稅率介於20.7-27%之間。

歐盟執委會16日公告，17日起將對來自日本製鐵與JFE鋼鐵等日本生產商的冷軋扁鋼產品，課徵27.9%的反傾銷關稅，台灣中鋼與中鴻鋼鐵等合作的台灣生產商遭課20.7%，其他來自台灣的冷軋扁鋼則遭課27%。

歐盟也對浦項越南等越南業者，課徵16%反傾銷關稅，印度JSW鋼鐵、塔塔鋼鐵等印度業者的稅率是9.5%，土耳其鋼鐵生產商的稅率介於3%-7.8%。

2025年提訴的歐洲鋼鐵工業聯盟（Eurofer）表示，不公平定價的進口產品正威脅歐洲的生產與就業，課徵這些關稅，是恢復公平競爭的必要舉措。歐盟冷軋扁鋼產品市場價值232億歐元（256億美元），來自這五個經濟體的進口額約17.8億歐元。

在通常情況下，反傾銷稅是透過比較生產商的國內市場售價、與較低的出口價格計算，但這只適用於被認定為正常運作的市場。

歐盟在這項調查中首度認定，印度和台灣有所謂的「特殊市場情況」。印度國內價格受到政府影響鐵礦砂成本的措施所扭曲，台灣則因低價的中國大陸鋼品進口增加，大幅壓低當地價格，因此針對這兩地的國內鋼品售價進行調整。

針對中國大陸，歐盟並未採用其國內價格，而是根據其他地區的投入成本，推算「正常」價值。