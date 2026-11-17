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美中俄峰會接續APEC登場 卓榮泰：全球高科技發展不會忽略台灣
2026 APEC即將登場，後續也有美、中、俄三國峰會，外界關注，如何解讀這一場國際關係的賽局，台美是否達成默契。行政院長卓榮泰受訪表示，在全球追求高經濟、高科技發展過程當中，絕對不會忽略台灣在這個地方，所做的全球的努力跟貢獻。
卓榮泰17日赴立法院接受總質詢備詢，會前接受媒體聯訪。
卓榮泰表示，我方依照國際慣例，跟歷次APEC會議舉行的方式，賴清德總統已經商請宏碁集團創辦人施振榮為領袖代表，也商請施振榮去參與相關國家整體利益的會議。
卓榮泰認為，在當今，台灣在經濟、科技實力受國際重視、肯定的同時，任何國際性的會議，我方都會主動、積極去參與並表達意見，爭取應該有的權利。
卓榮泰說，他相信這次APEC會議，我方也會如此。在全球追求高經濟、高科技發展過程當中，絕對不會忽略台灣在這個地方，所做的全球的努力跟貢獻。
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