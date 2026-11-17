台灣扣件聚落位在高雄，經濟部組「金屬及扣件產業聯盟」成立大會，聯盟集結16家金屬加工、扣件製造及供應鏈企業，將透過「以大帶小、高值市場、共同拓銷」三大策略，並建立B2B共同接單平台及美國共用物流倉，優先鎖定美國營建五金及車用扣件市場，由聯盟領頭羊企業帶領中小企業由個別接單走向供應鏈整合，開創傳統產業國際競爭新模式。

我扣件業去年深受美國232關稅衝擊，而今因關稅確定後訂單有回流現象。經濟部決定組成「金屬及扣件產業聯盟」，由精湛光學科技董事長吳俊男擔任會長，結合鋐昇實業、金全益、慶達科技、晉禾企業及世鎧精密等六家領頭企業，共同串聯如保興業、德岦鈞、展進企業、辰鋼企業、相國企業、村美、僑大科技、彰格工業、義豐金屬及勝泰衛材等10家中小企業，聯盟成員涵蓋扣件製造、模具開發、精密加工、表面處理、品質檢測、建築五金及海外通路等領域，具備跨製程合作與多元產品供應能力合作網絡。

中企署表示，台灣金屬及扣件產業長期累積精密製造、彈性生產及多元加工等優勢，在全球供應鏈扮演重要角色。因此，中企署希望透過籌組金屬及扣件產業聯盟，由領頭羊企業以大帶小方式帶著中小型業者共同爭取海外及供應鏈商機，並結合學研機構及新創企業的創新研發能量，協助金屬及扣件產業一同跨足高科技與異業領域的高值化客製市場。

中企署表示，未來將由６家領頭企業發揮既有國際市場經驗、客戶網絡、製造技術及品質管理優勢，協助中小企業對接海外買主需求，透過跨企業分工、產品互補與共同接單，建立大企業帶動中小企業共同成長的合作模式。

例如，鋐昇實業具備建築五金、多品項扣件整合及海外通路經驗；金全益擁有建築工程、機械及車用扣件等多元產品製造能力；晉禾企業及世鎧精密則分別具備標準緊固件量產、特殊複合扣件及工程固定應用優勢，可協助聯盟整合不同規格及用途的產品供應能力。另一方面，精湛光學科技可透過自動化檢測及製程監控技術，協助提升產品品質一致性；慶達科技則可結合特殊扣件、螺紋加工及表面處理等製程經驗，強化跨業技術合作。

在海外市場拓展方面，中企署表示，聯盟將採取「先掌握既有優勢市場、再逐步切入高值應用」作法，以美國市場作為優先布局方向，初期聚焦營建五金、工程固定及車用扣件等具有明確採購需求的應用領域。在建立穩定市場基礎後，聯盟將進一步朝向高強度、特殊材質、精密加工及客製化扣件發展，逐步評估無人機、醫療器材、航太及其他高附加價值產業的應用機會，並透過技術升級、品質驗證與跨域合作，提高產品差異化及市場競爭力。

中企署表示，聯盟成員已有共識並啟動全球B2B共同接單平台建置，並規劃在美國建置海外共用物流倉，中企署將持續協助中小型扣件業者強化買主及在地服務，協助業者從過去以產品製造與出口為主，逐步朝向「共同接單、整合供應、海外備貨、在地服務」的營運模式升級，為扣件業者開創國際市場競爭優勢。