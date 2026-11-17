聽新聞
0:00 / 0:00
央行總裁楊金龍談升息 盯油電價是否大漲
油電價格是否調漲，可能成為央行12月利率決策的重要變數。央行總裁楊金龍昨（16）日表示，油電價格調整對通膨及利率政策的影響，關鍵在於漲幅大小，若沒有調漲或僅小幅調整，對物價影響有限，但若大幅調漲，就必須重新評估通膨情勢「另當別論」。
楊金龍強調，12月理監事會議的利率決策將聚焦三大考量面向。包含國內通膨率是否持續高於2%、主要國家貨幣政策走向，以及國內經濟與放款熱度。
針對油電價格是否調整，楊金龍指出，主要由經濟部相關委員會決定，央行則負責評估對整體物價的影響。若油電價格維持不變，現有物價穩定情勢可望延續；若只是溫和調漲，對通膨衝擊應不大，但若漲幅明顯，就不能排除帶動其他商品及服務價格上漲的可能性，屆時必須另行評估。
至於美元近期強勢，以及新台幣貶值是否帶來輸入性通膨，楊金龍認為，目前台灣輸入性通膨仍在可控範圍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。