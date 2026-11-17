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上市櫃季報六天王打聚光燈 台積電包辦「獲利王」、「現金王」

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

上市櫃公司第3季財報揭曉，「六大天王」出列，台積電（2330）包辦「獲利王」、「現金王」，群聯（8299）登「EPS王」，擎亞（8096）奪下「成長王」，台境*（8476）拿下「績效王」，力旺（3529）、M31等六家公司並列「毛利率王」。

台積電受惠AI、高效能運算（HPC）需求強勁，穩居台股「獲利王」與「現金王」雙冠寶座。

台積電第3季稅後純益7,630.6億元，季增8%、年增68.7%，相當於當季每天賺約83億元，單季每股純益29.43元，帳上現金部位也相當充沛，約當現金3.62兆元，為上市櫃公司之冠。

NAND儲存解決方案大廠群聯第3季每股純益高達138元，奪下「EPS王」，主要受惠企業級固態硬碟（eSSD）、AI儲存及AI伺服器等相關需求增加。

「成長王」由半導體通路商擎亞以稅後純益年增5,177.9倍拿下，受惠DRAM、SSD及AI伺服器機櫃記憶體等產品出貨放量。

「績效王」由環保工程廠台境*以營益率354.6%奪下，主因第3季高雄煉油廠土壤及地下水汙染整治工程辦理合約變更與結算追減。

「毛利率王」由力旺、M31、富榮綱、鑽石投資、寶徠、能率亞洲六家並列，毛利率均達100%。法人分析，力旺與M31屬IP產業，受惠AI與高效能運算晶片設計開案量增加，權利金與授權金收入持續入帳，由於無需負擔實體晶圓製造與原物料存貨成本，因此展現「零銷貨成本」的優勢。

鑽石投資、能率亞洲等公司，因行業會計計算特性，締造100%毛利率。

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