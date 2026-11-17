股匯重擊！台股史上第2慘 央行實彈守匯

輝達前執行長黃仁勳辭任風波持續延燒，加上美國科技股重挫，台股昨終場狂瀉二六三五點，創下史上第二大跌點，收在四萬一○四○點。市場資金避險情緒升高，不過，匯市並未出現失序性波動，中央銀行總裁楊金龍強調，央行穩定匯市不是只靠口頭喊話，必要時會採取「實彈」進場調節。市場解讀，央行已釋出明確防守訊號。

受上周五美股費城半導體指數重挫影響，台股昨欲振乏力，開盤接連跌破四萬三千點、四萬兩千點關卡，權值股成為殺盤重心，台積電重挫一三五元，收二二一五元，卅七檔千金股更是全數收黑，其中十七檔跌停。三大法人合計賣超一一四○點五五億元，其中外資賣超又擴大到七○一點八九億元，投信跟自營商也同步站在賣方。

匯市方面，新台幣匯率盤中一度重貶至卅二點九六九元。不過，在央行出手下，尾盤貶幅收斂，終場貶值四點八分，收在卅二點八八六元，總成交金額為廿三點三二億美元，較上周五總成交金額廿二點一四億美元，增加百分之五點三三。

對於這波股市震盪，央行總裁楊金龍在立法院指出，主要受到人工智慧（ＡＩ）產業融資疑慮、美國期中選舉結果帶來的不確定性，以及黃仁勳事件等三大因素影響。他形容黃仁勳事件如同「影響很大的亂流」，並強調若沒有國安基金進場，台股波動程度可能更大。

此外，楊金龍也表示，外資近期獲利了結及股利匯出，是新台幣賣壓的重要來源，尤其當資金短時間出現大額、集中進出時，央行就會進場調節。楊金龍透露，十月至十一月初進場調節「每周至少一次」，且「不是嘴巴講講，是實彈。」展現央行維持匯市秩序的態度。

為提振市場信心，金管會表達，已請證交所及櫃買中心持續密切注意國際金融市場變化情形；證交所也喊話，國際研調機構仍看好ＡＩ中長期發展，若市場出現非理性連續下跌，證交所將配合主管機關採取必要穩定措施。

國泰證期顧問分析師林威廷認為，國安基金進場不代表台股已經落底，台股月線、季線反壓，短線仍有再探底風險，後續應觀察外資是否持續賣超、新台幣能否止貶，以及融資餘額是否進一步下降。