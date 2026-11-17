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能源論壇12月2日登場／台達電資深處長李立仁：AI賦能 加速減碳落地

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁。台達電／提供
台達電ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁。台達電／提供

台達電（2308）ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁表示，台達電依循SBTi淨零路徑，為各區域工廠、建築以及資料中心設定能耗強度（EI）目標，導入節能改善措施，並於能源管理子委員會追蹤各場域執行成效，同時將長期節能減碳經驗，延伸為顧問服務，協助企業加速淨零轉型。

經濟日報將於12月2日舉辦「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、國泰投信、富邦投信協辦。

李立仁將以「AI賦能永續能源管理：加速減碳落地的關鍵引擎」為題發表演說，分享近年台達電在ESG累積的實務經驗。

李立仁表示，目前跨國多據點企業推動節能時，普遍面臨四項瓶頸，包括跨區域人力不足、節能專案缺乏集中管理、複製成本高，且各事業單位資源與資金受限，難以達成總部減碳目標，此外，多廠仰賴人工採集，數據時效與精度不足，無法支撐決策。

另一方面，因缺乏AI驅動的能源洞察，難以即時掌握節能機會與最佳調度策略。

目前台達電ESG Consulting提供AI能源管理全場景循環，包括規劃符合SBTi的減量目標（Target Setting），協助建立永續委員會、治理組織與揭露架構，確保權責明確。

其次，減碳路徑圖以AI辨識節能機會並對照同業已驗證措施，進行熱點分析與投資報酬試算。再以回收期與減碳量建立四象限矩陣，並以邊際減碳成本曲線（MACC）收斂優先項目。

執行面則以綠色工廠、綠建築與綠色資料中心三大場景，說明AI如何對應不同場域的能耗特性。

其中，綠色工廠聚焦空壓、冰水與製程設備的能效優化。以台達電東莞二廠為例，導入ISO 50001與節能改造後，2024年的用電密集度較2020年下降33%，節電約773萬度，減碳約597.9萬噸CO2e。

此外，即時追蹤KPI與路徑進度，以AI基線進行量測與驗證，回饋至下一輪目標校準。

延伸範疇三減碳計畫中，ESG Consulting推行供應鏈減碳計畫，協助供應商搜集場域能耗資訊、找出能耗熱點並提供節能方案清單，評估回收年限與減碳量後導入減碳措施，將減碳成果延伸至整條價值鏈。

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