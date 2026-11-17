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前十月僑外投資金額創高
今年台灣企業對外投資、外資對台投資呈現雙強局面。經濟部投審司昨（16）日指出，今年前十月核准對外投資金額共699.1億美元，年增105.14%，光是台積電就占500億美元；前十月核准僑外投資金額共計208.9億美元，年增127.5%，首度突破200億美元，創歷年新高，又以美光對台增資94.4億美元最多。
經濟部指出，今年前十月核准對外投資件數共612件，投資金額共699.1億美元，年增105.14%。
經濟部指出，今年10月單月核准僑外投資件數為160件，投資金額計16.7億美元。今年前十月核准僑外投資件數為1,878件，投資金額計208.9億美元，年增127.5%。
今年以來主要僑外投資案包括：核准新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd. 以貨幣債權合計約94.4億美元增資台灣美光記憶體；丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以12.4億美元貸款投資沃旭西北大彰化控股。
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