上市櫃報喜 Q3獲利創新高 前三季5.84兆元賺贏去年全年 Q4有望再創高

受惠AI強勁需求、新台幣匯率貶值，上市櫃公司譜寫第3季獲利2.2兆元歷史新高、前三季獲利5.84兆元同期新高、前三季獲利超越2025年全年獲利、第4季獲利有望再寫新猷、全年獲利有望上看8兆元等五大亮點。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理黃柏棠、台新投顧總經理江浩農等專家觀點，從台積電（2330）10月營收締新猷、法說會釋出本季營收季增14%的指引來看，AI供應鏈11月營收亮麗可期。

目前法人圈預估，上市櫃公司第4季獲利有望維持在2.2兆元至2.3兆元，有望再創新高，全年獲利有機會衝上7.8兆元至8兆元新高，堅實的基本面表現，將是台股後市最有力的靠山。

上市櫃公司昨（16）日需依規公告完成上傳第3季財報，除金控與「DR」可延至月底外，所有公司都需依規公布，當中，若加計國泰金、富邦金等13家金控自結的第3季與前三季獲利，上市櫃公司第3季獲利合計2.2兆元，季增4.5%，年增64.4%，寫下單季新高紀錄。

上市櫃公司第3季獲利亮眼，有兩大原因，一是AI需求強勁，以台積電來看，7、8、9月營收動輒寫下歷史同期新高或史上新高，推升單季獲利繳出7,630億元歷史新高的好成績，鴻海、台達電等AI供應鏈同步跟進。

另一原因是新台幣對美元匯率走貶，以每貶值1%、約增加毛利率0.5個百分點，全季走貶約3.3%來看，為企業帶來匯兌收益挹注，帶動上市櫃公司第3季獲利寫歷史新高。

上市櫃公司第3季稅後純益最高的是台積電7,630億元，第二是南亞科876億元，第三為鴻海775億元。單季獲利逾200億元的公司達15家，賺逾一個股本的有55家，每股純益居冠是群聯138元，緊追在後的是川湖122.79元、宜鼎93.09元。

第3季每股純益創新高公司家數達186家，為歷史同期次高，包括台光電、威剛、世芯-KY、鴻勁、十銓、晶豪科等。

上市櫃公司前三季稅後純益合計達5.84兆元，年增82.5%，為歷史新高，超越2025年全年獲利（4.53兆元）；當中含金控公司自結數約逾6,050億元。