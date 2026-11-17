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超越COP31倡議標準 環長：台灣2035年電氣化可達四成

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

聯合國第31屆氣候變遷大會（COP31）正於土耳其舉行，各國關注電氣化倡議進展，環境部長彭啓明昨（16）日表示，台灣已展現經濟成長與碳排脫鉤的韌性，且電氣化比率達34％，預估可在2035年達40％，超越COP31倡議標準。

台灣氣候聯盟理事長暨友達董事長彭双浪則表示，台灣憑藉AI伺服器製造與設計供應鏈優勢，應邁向「Climate with AI」，他提出「可被檢視、平台擴散、以大帶小合作」三項倡議，呼籲串聯台灣逾3,100家資通訊廠商共同建立標準化資料平台，將氣候策略轉化為產業競爭力。

環境部昨日舉辦COP31系列論壇，彭啓明、彭双浪、台電副總鄭慶鴻、台智雲總經理吳漢章等產官代表出席。彭啓明表示，全球買家的「範疇三」碳排即是台灣的「範疇一、二」，台灣減碳就等於全球AI減碳，台灣不僅要做全球AI製造中心，更要成為「低碳AI示範島」，在算力擴張與淨零轉型間創造雙贏。

外界關注AI資料中心環評與環境衝擊，彭啓明表示，台灣目前資料中心多設於既有大樓機房內，未達大型開發規模，依現行法規「無須進行環評」，短期內也無納入環評規劃。

不過環境部將密切觀察國際趨勢，如資料中心散熱風扇恐產生「低頻噪音」等問題，未來將與AI供應鏈共同研擬設計規範。

此外，呼應COP31《安塔利亞人工智慧承諾》及聯合國倡議，未來AI資料中心碳排與能耗資訊揭露將趨嚴，環境部也將持續強化相關盤查機制。

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