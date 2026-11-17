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降雨衝擊GDP 日Q3意外萎縮

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

日本上季經濟竟出現一年來首度萎縮的景況，主因連日惡劣天候衝擊消費支出，也反映家庭面臨生活成本上升壓力而減少購買，凸顯日本內需的脆弱性。

內閣府昨日公布，日本第三季實質國內生產毛額（ＧＤＰ）較前季意外萎縮百分之○點一，為一年來首度萎縮，表現不如經濟學家預期的年化成長百分之○點二，凸顯日本經濟復甦步調並不穩定。

占ＧＤＰ最大比重的民間消費下滑百分之○點三。日本銀行（央行）在最新一期經濟與物價展望報告中指出，受颱風、豪雨及持續降雨等天候因素影響，家庭支出表現疲弱。

根據日本氣象廳資料，東京從八月底到十月初連續卅七天降雨，創下歷史紀錄。

日銀表示，生活成本持續攀升，也讓消費者更加謹慎，尤其退休族群的消費態度愈來愈節儉。

三菱日聯研究與諮詢公司首席經濟學家小林真一郎表示，「儘管企業資本投資依然強勁，但最大問題在於民間消費疲弱。除了天候因素，以及第二季強勁表現後的回落，物價上漲也打擊消費者信心。」

日本因應中東衝突，調整原油採購來源，推升石油進口成本；日圓疲軟也持續增加進口商品的價格負擔，導致淨出口對ＧＤＰ成長造成○點六個百分點的負面貢獻。

不過，決策者不太可能因此認為日本溫和復甦的步調受到阻礙。企業活動展現韌性、實質薪資上升，以及人工智慧（ＡＩ）相關投資需求強勁，仍是支撐經濟成長的重要動能。

大和證券資深經濟學家南健登表示，「雖然這次經濟成長確實轉為負值，但沒有必要對結果過度悲觀。」

他也指出，這次數據不太可能打亂日銀的緊縮政策路徑。由於央行仍將通膨風險列為政策重點，加上國內物價壓力依然強勁，全球利率環境也維持在較高水準，日銀幾乎沒有轉鴿派的空間。

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