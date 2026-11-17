「後黃仁勳時代」AI多空喧嘩 大摩促搶進

輝達執行長黃仁勳辭任總裁、執行長及董事引發的風暴持續延燒，台股昨狂瀉二六三五點，人工智慧（ＡＩ）供應鏈成重災，反映市場對ＡＩ泡沬化疑慮再度升高。對此，台灣供應鏈、投資圈看法各不相同，供應鏈直指ＡＩ需求並未消失，但投資圈認為，黃仁勳卸任可能成為檢驗ＡＩ投資需求的催化劑。

台灣ＡＩ供應鏈昨日成為殺盤重心，ＡＩ伺服器代工廠鴻海、廣達、緯創、緯穎承受賣壓，電源供應指標大廠台達電以跌停價一一二○元作收，散熱族群奇鋐、雙鴻、健策同步走弱，ＡＩ高速傳輸及ＰＣＢ供應鏈也難逃重挫，顯示賣壓已由ＡＩ伺服器組裝擴散至上游關鍵零組件。

台灣供應鏈認為，即使輝達決策因高層人事異動減緩，市場會快速轉尋其他替代來源，台灣做為全球ＡＩ製造、封裝和系統組裝重心的地位不會改變。

欣興執行總經理馬光達、矽品副總經理江東豪、京元電總經理張高薰等與輝達合作緊密的決策高層，認為ＡＩ需求不會因一人離開而消失。輝達仍掌握核心技術及供應能力。這些供應鏈甚至強調，雲端業者既有訂單及產能配置已提前確定，他們不擔心沒訂單，只怕關鍵原材料短缺。

而投資圈的論調也各有不同。其中，摩根士丹利就建議對全球股票採取「最大幅度加碼」配置，理由是ＡＩ資本支出周期依然穩健，將使經濟與企業獲利成長的韌性延續至明年。

摩根士丹利策略師在報告中寫道，「隨著風險資產價格已經下跌、估值變得更便宜，我們選擇擁抱風險。全球股市的投資主軸正逐漸從超大規模雲端業者擴散出去，二○二七年市場關注焦點將愈來愈轉向ＡＩ採用者能夠創造多少投資回報。」

循環融資藏隱憂

不過，ＡＩ泡沫化的聲浪也逐步升高。這些評論認為，黃仁勳過去不僅是ＡＩ技術推動者，更是串聯晶片供應、雲端業者及資本市場的核心人物。尤其，輝達透過投資、融資及策略合作支持ＡＩ生態系，形成資金推動算力採購的循環。一旦新經營團隊縮減支持，原本依賴外部資金擴張的ＡＩ業者恐面臨考驗。

不少金融機構也擔心由輝達架設的循環融資投資，恐因過度擴張、升高風險，原因在於輝達既供應ＡＩ核心晶片，又透過投資與信用支持協助客戶擴張，若資金流動減弱，恐影響資料中心建置及設備採購，並促使客戶轉向超微、博通等競爭對手。

也有分析師認為黃仁勳去職後，原本的ＡＩ溢價可能會逐步消失，原因是黃仁勳不只是企業領導者，更是技術願景的制定者，失去他，將增加投資不確定性。