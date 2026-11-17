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12月升息？楊金龍提3大指標、油電價重要變數

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中央銀行總裁楊金龍（前）昨赴立法院財委會備詢時表示，升息與否，須觀察三大指標。圖後為央行發行局局長鄧延達。記者余承翰／攝影
中央銀行總裁楊金龍（前）昨赴立法院財委會備詢時表示，升息與否，須觀察三大指標。圖後為央行發行局局長鄧延達。記者余承翰／攝影

中央銀行第四季理監事會是否升息，備受市場關注。央行總裁楊金龍昨日赴立法院財委會備詢時表示，升息與否有三大觀察指標，包括今年及明年的通膨變化、其他國家的升息情況，以及國內金融市場放款與經濟熱絡程度。對於近期外資持續賣股匯出，楊金龍分析，主要是獲利了結，並非恐慌性撤退。

立委賴士葆關切，目前通膨已經高漲，央行年底是否考慮升息？楊金龍強調，央行每天都在評估相關問題，但距離理監事會還有一個月時間，央行會利用這段期間充分評估，再決定是否升息。

楊金龍指出，升息可看三大指標；一是今年的通膨數據表現，以及明年通膨可能出現什麼變化，包括物價漲幅是否持續高於百分之二。第二項是其他國家的升息情況，央行會密切注意主要國家的貨幣政策動向。第三項則是國內金融市場的放款情況是否熱絡，以及整體經濟熱絡與否。

立委也擔心，近期新台幣持續走貶，央行會否因台美利差而面臨升息壓力。楊金龍表示，這波新台幣貶值主要受到外資賣超台股並匯出的影響，不能歸因於兩國利差。

他認為，外資投資台股主要是追求股票報酬，並非為了賺取利息，利差並不是這波資金匯出的主要原因。

對於外資近期大舉賣股，楊金龍強調，台灣經濟基本面良好，外資過去投資台股獲利可觀，加上取得的股利，資金匯出主要是獲利了結，屬於資產配置的一環，並非對台股失去信心，「不是恐慌性撤退」。他也指出，央行並未發現炒匯禿鷹問題，外資資金進出仍在正常範圍。

至於油電價格走勢，則可能是影響通膨與升息的重要變數。楊金龍表示，若油電價格未調漲，目前國內物價穩定的情勢可望延續；即使小幅調漲，對整體物價的衝擊也不會太大。不過，如果調漲幅度比較明顯，就可能產生外溢效應，帶動其他商品與服務價格上漲，屆時央行就必須重新評估通膨走勢。

楊金龍也針對輸入性通膨解釋。他指出，台灣進口商品多為中間財，加工後再出口，直接流入國內消費市場的比重較小，因此進口成本上升，對於國內消費物價的影響幅度較小。

他說，進口物價上漲的同時，出口物價也同步走高，且出口物價指數維持在進口物價指數之上。此外，與民生支出較直接相關的油價，在政府透過供給面措施調節下，台灣整體物價漲勢相較其他國家「仍屬溫和」。

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