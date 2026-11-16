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六年平均月薪漲近7千元 扣除通膨實質僅增1千元

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
薪資雖逐年成長，民眾購買力卻未見等幅提升。圖為通膨示意圖。圖／AI生成
薪資雖逐年成長，民眾購買力卻未見等幅提升。圖為通膨示意圖。圖／AI生成

薪資雖逐年成長，民眾購買力卻未見等幅提升。主計總處最新統計顯示，2026年前九月全體受僱員工每月經常性薪資平均數達4萬9,152元，較六年前增加近7,000元，增幅達16.55%，但扣除物價因素後，實質薪資僅成長2.36%，增加約千元。

主計總處統計，2020年前九月全體受僱員工每月經常性薪資平均數為4萬2,174元，今年同期增至4萬9,152元，六年間增加6,978元。然而，同期實質經常性薪資平均數僅由4萬3,061元增至4萬4,079元，增加1,018元，顯示近年加薪成果大幅遭通膨侵蝕。

回顧近六年前九月實質經常性薪資走勢，2021年至2023年連續三年呈現負成長，減幅分別為0.07%、0.16%、0.06%，直到2024年才扭轉頹勢，轉為成長0.44%，去年增幅進一步擴大至1.21%，今年則收斂至0.98%。儘管近三年薪資增幅已超越物價漲幅，但六年間物價累計上漲約13.86%，使實質薪資成長幅度相當有限。

相較之下，加計獎金、紅利及加班費等非經常性薪資後，今年前九月累計總薪資平均數達60萬9,498元，較六年前的50萬661元成長21.74%；扣除物價因素後，實質增幅仍達6.92%，明顯優於經常性薪資，顯示非經常性薪資是支撐近年整體薪資成長的重要動能。

通膨 購買力 主計總處

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