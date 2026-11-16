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是你嗎？月薪近5萬元加薪速度最慢 近六年實質薪資負成長

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
你的薪水漲幅有跟上物價嗎？圖為加薪示意圖。圖／AI生成
你的薪水漲幅有跟上物價嗎？圖為加薪示意圖。圖／AI生成

你的薪水漲幅有跟上物價嗎？主計總處最新統計顯示，近六年間，台灣低薪端經常性薪資增幅逾兩成，高薪端也有近兩成增幅，反倒是落在月薪近5萬元的薪資分界點（第七分位數），增幅僅11.04%，六年來名目薪資增加近5,000元，且扣除物價漲幅後，實質薪資其實不增反減，倒退2.47%。

主計總處統計，2026年前九月全體受僱員工每月經常性薪資平均數為4萬9,152元，中位數則為3萬9,429元，較2020年同期分別成長16.55%、16.64%。不過，若將員工薪資由低至高排序、均分為十組，從九個分位數觀察，各薪資級距的成長幅度卻有明顯落差。

統計顯示，今年前九月第一分位數（D1）等同於最低工資水準2萬9,500元，六年間成長23.95%，增幅居各分位數之冠；第二分位數（D2）為2萬9,956元，略高於最低工資，增幅亦達20.53%。

然而，隨著薪資水準提高，成長幅度逐漸收斂，其中以第七分位數（D7）表現最弱，薪資由4萬4,287元增至4萬9,177元，增幅僅11.04%。來到高薪端，成長力道又再度轉強，第八、第九分位數（D8、D9）分別達6萬1,074元、8萬1,178元，較六年前成長18.44%、17.03%。

若單看本國籍全時受僱員工，薪資增幅同樣呈現兩端成長較快、中間相對落後的U型曲線。低薪端的D1六年間成長20.1%，高薪端的D8、D9也分別成長19.35%、16.77%；反觀位居中段、薪資分別為4萬5,227元及5萬1,865元的D6、D7，增幅僅12.52%、12.4%。

值得注意的是，近六年間物價累計上漲約13.86%，扣除物價因素後，全體受僱員工D7的實質薪資不增反減，減幅達2.47%；若單看本國籍全時受僱員工，D6、D7的實質薪資水準更雙雙倒退。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，低薪族群直接受惠於最低工資逐年調升，並透過外溢效果帶動鄰近薪資級距成長，但隨薪資級距提高，外溢效果逐漸遞減；高薪族群則因具備較高的專業技術，或從事熱門產業，薪資成長動能相對強勁。

至於為何本國籍全時員工實質薪資負成長的分位數較全體更多？譚文玲推測，2020年適逢新冠肺炎疫情爆發，餐飲、旅宿等大量僱用部分工時人員的產業受到衝擊，當時部分工時員工薪資可能偏低，壓低全體員工薪資的比較基期，使如今全體員工的薪資累計增幅相對較大。

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