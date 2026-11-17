2026臺灣週「資安韌性與策略」／元大人壽資安長林承忠：重視 PQC 及 AI 安全挑戰

AI技術與量子電腦快速發展，金融業密碼安全面臨新挑戰。元大人壽資安長林承忠4日表示，研究單位推估，量子電腦發展到足以威脅現行密碼技術的時間點，距今約還有三至五年，但AI可能提前找出密碼演算法的數學缺陷，結合AI與量子電腦，讓原本需要龐大運算量的攻擊變得可行。金融機構不能再觀望，應依金管會後量子密碼（PQC）遷移指引，立即展開規劃。

林承忠指出，過去業界主要擔心量子電腦憑藉強大運算能力破解密碼，如今AI也可能發現人類未想到的數學捷徑及演算法缺陷，縮短破解所需的運算時間。若未來再結合量子電腦，密碼技術面臨的安全威脅恐進一步升高。

關於前沿AI所帶來的安全挑戰，林承忠指出金融業可嘗試運用AI技術，發展「無規則監控」機制。過去資安監控主要依賴事先設定的規則，只有符合特定條件的規則或背離常規的異常行為才會被發現，但無規則監控可透過AI分析細微的異常特徵，協助辨識既有規則未涵蓋的潛在風險。他強調，企業在評估AI資安監控方案時，也應要求業者提供AI判斷結果及推論邏輯，讓使用者能夠檢視、驗證其正確性。

此外，針對AI所揭露的弱點管理挑戰，依過往推動經驗及同業案例，企業若將傳統網路弱點掃描提升為「認證掃描」，所發現弱點至少多出20倍。大量待修補弱點恐形成「弱點風暴」。因此建議，金融業應調整現有弱點管理制度。