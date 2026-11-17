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2026臺灣週「資安韌性與策略」／群益金鼎證券資安長吳允文：建立自動阻擋機制

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
群益金鼎證券資安長吳允文。記者林澔一／攝影
群益金鼎證券資安長吳允文。記者林澔一／攝影

台股交易熱絡，證券商交易系統面臨瞬間流量暴增考驗。群益金鼎證券資安長吳允文4日表示，今年上半年公司曾遇到交易App客戶登入時畫面不斷轉圈的問題，今年交易量較去年增加近三倍，短時間系統請求量甚至可能成長十倍以上。為因應交易需求，公司從資料讀取、系統效能到雙機房備援進行調整，強化營運持續能力。

吳允文在分享實務經驗時指出，股市開盤時可能有數萬名客戶同時登入，證券商必須在1、2秒內完成登入，並提供行情及帳戶資訊。傳統系統多從資料庫讀取客戶資料，大量請求瞬間湧入容易造成效能瓶頸，因此公司重新盤點登入所需資料，將不常變動的資訊預先載入記憶體，盤中變動資料則維持由資料庫讀取，大幅改善登入效率。

而公司進一步發現，每筆行情基本資料可能有十至20個甚至更多欄位，但前端實際需要的可能只有三至五個，因此調整資料載入方式，並將交易與非交易系統的儲存資源區隔，避免內部大量資料查詢影響交易服務，同時建立個別主機效能監控機制

在網路攻擊防禦方面，吳允文表示，過去發現異常攻擊後，須由資安及維運人員判斷來源，再人工調整防火牆設定，但攻擊可能全天候發生，因此公司分析攻擊樣態，建立自動阻擋機制。例如同一IP連續登入失敗達到設定門檻，系統便自動列入黑名單；若涉及變動IP等較複雜攻擊，則由專業人員介入處理。

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