2026臺灣週「資安韌性與策略」／中信銀資安長吳佑文：跨部門訂防護規則

AI攻擊恐同時從上千條路徑入侵，銀行人力防禦速度跟不上。中信銀資安長吳佑文示警，即使「以AI對抗AI」，仍須有人把關；當攻擊「擋不下來」時，可能得關閉非必要服務，並提前做好降級服務與停機演練。

2026臺灣週「資安韌性與戰略」活動4日舉行，壓軸進行專題座談，主題為「資安韌性與發展」，由金管會資訊服務處處長林裕泰主持，英國標準協會東北亞區董事總經理謝君禮、吳佑文、群益金鼎證券資安長吳允文、元大人壽資安長林承忠共同與談。

吳佑文指出，過去資安攻防大多是一組人對一組人，即使攻擊者找到漏洞，銀行仍可透過監控、圍堵漏洞及停用帳號應變。但從近期Agentic AI攻擊事件觀察，可能同時出現上千條攻擊路徑，若集中攻擊同一家公司，「我們沒有上千組的人可以這樣回應」，這也是他最擔心的情境。

面對大量攻擊，業界常談「以AI對抗AI」，但吳佑文坦言，「聽起來很簡單，但是做起來不容易」。因為AI執行高風險的阻攔動作仍須有人審核，逐一核准又可能跟不上攻擊速度。

談到中信銀實際作法，吳佑文指出，過去兩年最投入心力的是AI及供應商安全。中信銀參考金管會及國際指引，歸納21項AI安全威脅、設計73項控制措施，並依技術及管理需求分工，另外也區分不同技術棧需要落實的控制措施，例如基建層、模型層、工程工具、應用層等，降低個別專案及工程團隊實施控制的負擔。