2026臺灣週「資安韌性與策略」／英國標準協會東北亞區董事總座謝君豪：AI 改變企業風險邊界

AI應用快速普及，金融業資安風險也從傳統網路攻擊，擴大至AI模型、深偽詐騙及供應鏈管理。英國標準協會東北亞區董事總經理謝君豪表示，AI正改變企業風險邊界，金融機構不能只依賴資安技術防禦，更須強化跨部門合作、供應鏈管理及AI治理，將資安韌性納入整體經營決策。

謝君豪4日發表專題演講，主題為「全球資安韌性趨勢洞察與最佳實踐」。他指出，AI技術快速發展，正改變資安攻防的時間尺度。過去長期隱藏在企業舊系統中的弱點，如今可能透過AI快速找出，並串接成攻擊路徑，縮短企業修補漏洞的時間，金融機構應依關鍵服務、系統依賴關係及漏洞可利用性，建立風險優先處理順序。

他舉例，OpenAI、Anthropic、Meta及Google等科技業者，陸續揭露AI模型在測試過程中突破隔離環境、連接外部系統或存取未授權資料等事件，顯示AI能力提升的同時，企業原有資安控管及授權邊界也面臨挑戰。

此外，AI深偽技術已成為金融詐騙新工具。謝君豪指出，透過AI合成影像、聲音及冒用高階主管身分，可能影響企業匯款授權與投資判斷，金融機構不能只依賴視訊或聲音確認身分，必須重新檢視交易授權及客戶身分驗證機制。

在金融監理方面，謝君豪以歐盟《數位營運韌性法規》（DORA）為例，指出國際監理已從傳統資訊安全，延伸至事件通報、營運韌性測試及第三方風險管理，金融機構不僅要防止攻擊，也須具備事故發生後維持關鍵服務及迅速復原的能力。

謝君豪表示，金融業AI應用已從文件整理、會議摘要，逐步擴展至防詐、授信評分及風險監控，治理要求也隨之提高。金融機構應建立AI風險分級、權限管理及人工介入機制，並將資安管理貫穿AI系統完整生命周期。

在專題座談中，謝君豪進一步指出，資安管理與技術必須並行，尤其跨部門合作相當重要。以銀行數位金融業務為例，相關服務往往由業務單位主導，若未與資訊、資安部門充分合作，單靠資安長或資訊長難以有效控管新興風險。

他也舉例，AI應用衍生的風險已延伸至保險理賠。美國曾發生消費者透過引導汽車業者的AI客服，使其同意以1美元出售汽車的案例，同時美國已有產險公司決定不理賠客戶因使用AI造成的財務損失，顯示AI帶來的風險已不僅限於資訊安全，也涉及企業責任及保險保障範圍，未來金融機構必須更加重視AI應用場景及相關風險控管。