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2026臺灣週「資安韌性與策略」／金管會資訊服務處長林裕泰：防堵駭客 研議預先授權

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會資訊服務處處長林裕泰。記者林澔一／攝影
金管會資訊服務處處長林裕泰。記者林澔一／攝影

駭客攻擊以小時計，金融業恐連請示都來不及。金管會資訊服務處長林裕泰指出，針對資安五大防禦落差，提出十大精進方向，包括研議資安長緊急處置「預先授權、事後報告」，重大風險提董事會，避免錯失應變時機。

林裕泰4日出席2026臺灣週「資安韌性與策略」活動並發表專題演講，題目為「金融資安韌性發展藍圖」。他指出，近期幣安、南韓金融機構及軟體供應商接連發生資安事件，駭客可能從系統漏洞、帳號權限或委外廠商切入，不必直接攻破核心系統。

他歸納金融資安五大防禦落差，包括「看不到、修不及、管不住、擋不住、擴散快」。尤其AI加速尋找漏洞，單一供應商失守，也可能波及多家金融機構。

金管會去年底發布「金融資安韌性發展藍圖」，涵蓋目標治理、全域防護、生態聯防及堅實韌性四大構面。因應近期攻擊案例，金管會進一步提出十大重點，概分為五大項的精進方向。

一是資安治理，研議資安長緊急處置可預先授權、事後報告，重大風險提董事會，並釐清執行長、資訊長及資安長責任。另強化AI攻防人才培育，研議定期公布金融業整體資安成熟度分布。

二是系統防護，將資安檢查提前至軟體開發階段，禁止金鑰直接寫在程式碼中，並追蹤軟體漏洞。零信任驗證也擴及AI代理、系統帳號及API金鑰，防止權限遭濫用。

三是AI監控，區分人員與AI的異常行為，調整監控規則，並審慎導入防禦性AI，協助偵測與圍堵攻擊。同時盤點加密系統及金鑰，提前布局後量子密碼轉換。

四是供應鏈管理，依供應商風險分級，外部廠商連接金融系統採「按需開通、用後即關」。另強化資安情資分享，對重大漏洞即時查核、追蹤修補，避免單一供應商失守波及多家金融機構。

五是攻防演練與備援，將AI代理入侵、共同供應商失守及連鎖攻擊納入演練，並預先規劃只保留關鍵服務的「降級運作」，避免單一事件導致重要金融服務中斷。

林裕泰強調，金融資安不只要防範攻擊，更須強化即時應變與復原能力，確保關鍵金融服務不中斷。

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