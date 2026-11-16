經部：沙拉油供應至年底無虞 提前部署農曆年前貨源

因應中聯油脂停工影響國內沙拉油供應，經濟部今天表示，除協調國內業者增產及擴大進口外，上週起也啟動商圈、夜市及市場供需媒合專案，每日彙整業者需求，再交由台糖及合作廠商安排配送。經盤點，11、12月沙拉油整體供應量足以因應市場需求，並已提前部署農曆春節前供貨措施。

經濟部透過新聞稿指出，國內供應方面，已協調大統益、長輝及台糖增加產量，3家業者11月及12月分別較6月增產4792噸及4900噸；此外，台中市政府衛生局11月2日同意福壽合格沙拉油重新上架，增加11月市場供應量1205公噸。

進口方面，行政院公告自10月1日起調降沙拉油進口關稅，由5%降至免稅，為期6個月，鼓勵進口商擴大進口。經濟部已協調多家油品進口商，11月及12月合計擴大進口5048噸沙拉油。

經濟部表示，透過國內增產及擴大進口，預期年底前沙拉油整體供應量可滿足市場需求。為確保明年農曆春節前供應無虞，也已協調國內業者維持增產，並請進口業者依市場需求擴大進口，增加油品來源。

除增加供應量，經濟部上週起啟動新專案，針對商圈、夜市及市場業者，以自治會或組織為單位，每日調查攤商沙拉油需求，業者須於每日中午12時前提交需求，確定下單後，由台糖及合作廠商調度配送，盡快將沙拉油送達市場。

經濟部指出，有購油需求的業者及產業公協會，也可透過馬上辦服務中心提出需求，經濟部將每日更新需求清單，交由台糖及合作廠商安排配送出貨，加速供需媒合。

經濟部表示，未來將持續與地方政府合作，加強通路管理、查察囤貨及協調貨源，滿足在地業者需求。若發現聯合漲價行為，將移請公平交易委員會查處；如有不當哄抬價格或囤貨情形，則移請法務部調查局依法調查。

經濟部呼籲，通路商及業者依實際需求與用量理性採購，民眾也無須囤貨，避免過度採購影響市場供應，共同維持沙拉油市場穩定及產業正常營運。