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金屬扣件產業聯盟成立 經部助16家業者搶攻美國市場

中央社／ 台北16日電

經濟部中小及新創企業署今天在高雄舉辦「金屬及扣件產業聯盟」成立大會，集結16家金屬加工、扣件製造及供應鏈企業，將透過以大帶小、高值市場、共同拓銷3大策略，建立B2B共同接單平台及美國共用物流倉，優先布局美國營建五金及車用扣件市場。

中企署透過新聞稿表示，台灣金屬及扣件產業具備精密製造、彈性生產及多元加工等優勢，透過籌組產業聯盟，由領頭企業帶領中小型業者共同爭取海外及供應鏈商機，並結合學研機構及新創企業的創新研發能量，協助扣件產業跨足高科技與異業領域的高值化客製市場。

金屬及扣件產業聯盟由精湛光學科技董事長吳俊男擔任會長，集結鋐昇實業、金全益、慶達科技、晉禾企業及世鎧精密等6家領頭企業，並串聯保興業、德岦鈞、展進企業、辰鋼企業、相國企業、村美、僑大科技、彰格工業、義豐金屬及勝泰衛材等10家中小企業。

中企署指出，聯盟成員涵蓋扣件製造、模具開發、精密加工、表面處理、品質檢測、建築五金及海外通路等領域，具備跨製程合作及多元產品供應能力，將由領頭企業運用既有國際市場經驗、客戶網絡及製造技術，協助中小企業對接海外買主，透過跨企業分工、產品互補及共同接單，提升整體供應鏈競爭力。

在海外布局方面，聯盟將以美國為優先拓展市場，初期鎖定營建五金、工程固定及車用扣件等應用領域，待建立穩定市場基礎後，再逐步切入高強度、特殊材質、精密加工及客製化扣件市場，並評估無人機、醫療器材及航太等高附加價值產業的應用機會。

中企署表示，聯盟成員已啟動全球B2B（企業對企業）共同接單平台建置，並規劃在美國設置海外共用物流倉，中企署將協助扣件業者從過去以產品製造及出口為主，逐步轉型為共同接單、整合供應、海外備貨及在地服務的營運模式。

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