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永續是競爭力 彭双浪：AI與氣候如太極共生、三倡議攜手供應鏈轉型

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台灣氣候聯盟理事長暨友達光電董事長彭双浪出席「COP31氣候脈動 台灣同行」國際論壇。記者潘俊宏／攝影
台灣氣候聯盟理事長暨友達光電董事長彭双浪出席「COP31氣候脈動 台灣同行」國際論壇。記者潘俊宏／攝影

台灣氣候聯盟理事長暨友達（2409）董事長彭双浪16日表示，台灣憑藉掌握全球九成AI伺服器製造與設計的供應鏈優勢，應進一步邁向「Climate with AI」。對此，他正式提出「可被檢視、平台擴散、以大帶小合作」三項倡議，呼籲串聯台灣逾3,100家資通訊廠商共同建立標準化資料平台，將氣候策略轉化為產業競爭力

第31屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP31）正於土耳其安塔利亞如火如荼進行。彭双浪以台灣氣候聯盟理事長身分發表在國內「COP 31系列論壇」-AI for Climate, Climate for AI：綠色算力與氣候數位科技論壇發表演說，深入剖析科技產業在AI浪潮下的減碳挑戰與產業實踐。

彭双浪指出，目前全球資料中心一年消耗的電力已相當於1.8個英國的用電量，預估至2030年將再成長1.7倍，達到3.4個英國的規模。面對龐大的電力、電網與冷卻水資源需求，AI的競爭力不能只看算力，更要看能源韌性、環境責任與長期社會價值。

他說，面對「AI能否拯救地球，但地球能否承受AI發展」的時代焦慮，「AI for Climate（AI助力氣候）」與「Climate for AI（氣候支撐AI）」並非互相排斥，而是如同太極陰陽般互補共生。他強調，「永續不是成本，而是創造未來的競爭力」。

他以「太極生兩儀」比喻，AI與氣候應彼此轉化、相互強化，為此必須落實「賦能、優化、整合、再投入」四大步驟，包括導入潔淨電力、透過AI優化電力與冷卻系統、整合電網與再生能源調度，以及將AI產生的廢熱回收再利用。

在企業實踐方面，彭双浪分享，友達已培育2.9萬名具備AI訓練的領域專家，一年內提出1,097個AI節能提案，成功帶動去年能源消耗降低4.7%。此外，友達在水資源管理上，總體水回收率已達95%，並有一座廠區實現製程廢水100%零排放。他也肯定台灣科技大廠的減碳成效，包括台達電（2308）2010年至2025年透過節能產品協助全球省下609億度電、日月光投控（3711）單一廠區年省1,800萬度電，以及台積電（2330）台南廠區再生水使用率達18%。

著眼於台灣在AI產業鏈從底層晶片、冷卻系統、光互連到智慧製造的完整布局，彭双浪於演說最後提出三項具體倡議，期盼集結眾人之力突破單一企業的限制：包括第一，「數據與供應鏈可被檢視」：建立可檢測、可驗證的數據基礎，讓減碳績效與資源使用效率透明化，確保轉型成果具備公信力。第二，「透過平台放大與擴散」：藉由人才培訓平台及資訊數據平台，將大型企業的減碳技術與管理經驗向外擴散。

第三，「推動以大帶小合作」：台灣氣候聯盟（TCP）正攜手台北市電腦公會（TCA）旗下逾3,100家資通訊廠商，倡議由大企業「以大帶小」，共同建立一個可被信任與檢視的共用資料中心。彭双浪解釋，透過制定統一的數據標準，能讓中小企業免於面對不同客戶的重複要求與反覆「考試」，有效減輕供應鏈合規負擔，共同將台灣打造成具備高度韌性的綠色AI生態系。

供應鏈 彭双浪 競爭力

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