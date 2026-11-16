全球用電估成長4倍 彭啓明：台灣減碳即全球AI減碳、打造低碳AI示範島

第31屆聯合國氣候變遷大會（COP31）於土耳其安塔利亞登場，環境部長彭啓明16日表示，全球高達90%的AI伺服器由台灣企業設計或製造，全球買家的「範疇三」碳排即是台灣的「範疇一、二」，因此「台灣減碳就等於全球AI的減碳」。他強調，台灣不僅要做全球AI的製造中心，更要成為「低碳AI的示範島嶼」，力拚在算力擴張與淨零轉型間創造雙贏。

彭啓明今日與友達光電（2409）董事長暨台灣氣候聯盟理事長彭双浪、台電副總經理鄭慶鴻、台智雲總經理吳漢章等產官代表同台，出席「COP 31系列論壇」-AI for Climate, Climate for AI：綠色算力與氣候數位科技論壇，探討「AI for Climate（AI助氣候）」與「Climate for AI（氣候助AI）」的雙向共生關係。

彭啓明指出，AI與氣候行動絕非零和遊戲，而是緊密相扣的共生體——沒有穩定的氣候與潔淨能源，就沒有可持續的AI；反之，沒有AI的算力協助，人類也難以應對嚴峻的氣候危機。

面對AI浪潮帶來的龐大電力需求，彭啓明引述國際能源總署（IEA）與聯合國報告指出，2024至2030年間全球用電量預計將成長4倍；而AI資料中心（Data Center）整體耗電與耗水量更是傳統資料中心的10倍。

針對國內電力規劃，彭啓明透露，台電過去預估每年用電成長率約2.5%，但為因應AI相關產業的強勁需求，未來年用電成長率預估將拉高至4%。如何確保新增電力皆為「低碳電力」，以及如何透過高密度機櫃與液冷散熱技術提升能源效率，將是台灣產業面臨的核心挑戰。

針對外界關注AI資料中心在台設廠的環評與環境衝擊問題，彭啓明明確表示，目前台灣資料中心多設於既有大樓機房內，未達數公頃的大型開發規模，依現行法規「無須進行環評」，短期內也無納入環評的規劃。

不過，環境部將密切觀察國際趨勢，針對部分國家民眾反映資料中心散熱風扇恐產生「低頻噪音」等問題，未來將與台灣AI供應鏈共同研擬設計規範，建立低環境衝擊的產業典範。此外，呼應本屆COP31《安塔利亞AI宣言》及聯合國倡議，未來AI資料中心的碳排與能耗資訊揭露將更趨嚴格，環境部也將持續強化相關盤查機制。

在政策推動面上，彭啓明提出三大核心方向，包括導入AI協助氣候治理（如都市林規劃、颱風路徑預報與高溫預警）、為AI打造低碳能源環境，以及落實「公正轉型」，透過政府輔導協助傳統產業同步導入AI與淨零技術，避免在轉型浪潮中被遺漏。

彭啓明強調，台灣已展現經濟成長與碳排放脫鉤的韌性，去年台灣經濟成長率達8.8%，溫室氣體排放量卻逆勢減少2.3%，2026年減碳趨勢仍持續推進；同時，台灣電力電氣化比例已達34%，提前超越COP31提出的2035年35%目標，預估2035年台灣電氣化比例可望突破40%。

面對全球AI客戶對綠色供應鏈的迫切訴求，彭啓明認為，減碳不是企業的負擔，而是台灣創造下一波成長動能的契機。環境部未來將持續推動跨部會與跨產業合作，攜手科技業與傳產共創解方，讓世界AI的綠色轉型從台灣出發。