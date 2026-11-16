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會研會推環境教育 促進跨部門交流、深化永續行動

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
會研基金會主管、同仁與眷屬在清境國民賓館前合影，留下共同參與環境教育活動的紀錄。會研會／提供
會研基金會主管、同仁與眷屬在清境國民賓館前合影，留下共同參與環境教育活動的紀錄。會研會／提供

我國會計永續準則制定機構「會計研究發展基金會」重視員工環境教育，透過走入自然的活動，促進跨部門交流；同時，讓同仁眷屬進一步認識基金會。

會研會於15日，經由團隊與眷屬一同來到清境農場，在山水之間體驗自然生態，增進彼此的認識與情誼。會研會表示，ESG 永續行動要成功實踐，往往需要不同部門共同努力。從資料蒐集、專業研究，到活動規劃及對外溝通，都有賴不同專業與職務的同仁相互配合。良好的跨部門溝通，有助於大家了解彼此的工作，也能讓想法更順利地轉化為行動。

會研會董事長王怡心、執行長吳如玉與基金會主管、同仁及眷屬一同參與活動。大家暫時走出日常工作場域，一邊欣賞遠近層疊的山景，一邊觀察農場的動物與植物，感受自然資源的珍貴，也重新思考人類的生活與工作，如何與周遭環境維持良好的關係。

這次環境教育活動，讓平時因業務分工而各自忙碌的主管與同仁，有機會在輕鬆的情境中互動。大家一起看風景、欣賞表演，也在行走與交談中增進認識。當彼此更熟悉、更願意分享，回到工作崗位後，也更容易在需要合作時找到對話的起點。

王怡心表示，跨部門合作不一定要從大型會議或專案計畫開始。有時候，組織成員的一次同行、一段交談，讓彼此多了解一些，就能成為建立信任的第一步。這也是會研基金會透過環境教育活動，希望帶給團隊的另一項收穫。

從親近自然出發，把永續帶回生活與工作。會研基金會長期致力於提升我國會計學術水準、促進會計相關專業準則發展，並協助工商企業永續發展。推動永續不僅需要專業知識與制度，也需要從生活中培養每個人對環境與社會的關心。

會研團隊與家人共同走進清境農場，在自然體驗中增進交流與情誼。會研會／提供
會研團隊與家人共同走進清境農場，在自然體驗中增進交流與情誼。會研會／提供

清境農場 永續 會計

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