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財部擬修正民間參與公建甄審會辦法 民意代表禁止擔任委員

中央社／ 台北16日電

為強化民間參與公共建設甄審作業的公正性，財政部明天將修正相關辦法，明定民間自行規劃申請參與公共建設案件應就個案成立甄審會的時點，且各級民意機關民意代表不得擔任甄審會委員。

現行促進民間參與公共建設法規定，主辦機關為審核申請案件應組成甄審會，就申請人提出的資料，依公平、公正原則擇優評定。依子法規範，甄審會設置7至17名委員，由主辦機關就具有與申請案件相關專業知識或經驗的人員派兼或聘兼之，其中外聘專家、學者人數不得少於1/2。

根據財政部統計，今年前10月全台促參案總件數共58件，包括政府規劃案件49件、民間自行規劃案件9件；去年全年共有80件，包含政府規劃66件、民間自行規劃14件。

官員說明，現行無論是政府或民間規劃的民參案，均應就個案成立甄審會，不過過往經常有機關不清楚民間規劃案成立甄審會的時點，因此財政部將於17日修正發布「民間參與公共建設會組織及評審辦法」，明定這類個案甄審會成立時點為可行性評估報告經主辦機關初審通過後。

另為強化民間參與公共建設作業的公平性，財政部擬參考政府採購的評選委員會組織、審議規則等相關規範，增訂主辦機關不得遴選現任各級民意機關民意代表擔任甄審會委員，包括立法委員、各級地方議會議員及民意代表等均將受限。

此外，配合「促進民間參與公共建設法施行細則」已於112年修正，財政部擬刪除關於「綜合評審得協商」的相關條文；並明定甄審會應確認不同委員的評審結果「有」、「無」明顯差異，並於會議紀錄記載「有」、「無」明顯差異的認定情形。

財政部表示，此次修正有助促參案件甄審作業執行，可提升甄審作業的公正性以減少爭議。未來各主辦機關辦理促參案件時，應依新修訂規範籌組甄審會並辦理各項評審程序，確保民間參與公共建設作業更加公平、透明、公開。

財政部

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