今年前十月台對外投資699億美元成長105% 僑外投資達208億美元創新高

我國2026年對外投資，外資對台投資呈現雙強局面。經濟部投審司16日指出，今年前十月核准對外投資金額計699.1億美元，年增105.14%，台積電（2330）占500億美元之多；今年1-10月核准僑外投資金額計208.9億美元，年增127.5%，首度突破200億美元，創歷年新高，其中美光對台增資94.4億美元最多。

經濟部指出，今年1-10月核准對外投資件數為612件，投資金額計美金699.1億美元，年增105.14%，主要係因核准台灣積體電分別以300億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.、以200億美元增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION、南亞科技（2408）合計以35億美元增資英屬維京群島商NANYA TECHNOLOGY INTERNATIONAL, LTD.以及環球晶（6488）以10億美元增資荷蘭商GLOBALWAFERS B.V.所致。

僑外投資表現亮眼。經濟部指出，今年10月單月核准僑外投資件數為160件，投資金額計16.7億美元。今年1-10月核准僑外投資件數為1,878件，投資金額計208.9億美元，年增127.50%，首度突破200億美元，創歷年新高。

經濟部指出，今年以來主要僑外投資案，包括：核准新加坡商Micron Semiconductor Asia Pte. Ltd. 以貨幣債權合計約94.4億美元增資台灣美光記憶體；丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S約以12.4億美元貸款投資沃旭西北大彰化控股；荷蘭商MIT HAI LONG WIND POWER B.V.約以10.5億美元增資玉山能源；及美商COUPANG, INC.透過其子公司英商COUPANG ASIA INVESTMENT LTD約以7.9億美元，增資酷澎。