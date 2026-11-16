賴總統：盼台美深化半導體產業合作 打造全球供應鏈韌性

賴清德總統16日接見「美國愛達荷州州長李睿德（Brad Little）訪問團」。他表示，台灣與愛達荷州經貿關係緊密，期盼雙方持續深化半導體、電子產業及先進製造等領域合作，打造更具韌性的全球供應鏈，並盼台美早日簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方企業創造更友善的投資環境。

賴總統致詞時，首先恭喜李睿德州長順利連任，並感謝州長在連任之後隨即率團訪台，且是擔任州長以來第四度訪問台灣，充分展現對深化雙邊關係的重視。他要代表台灣人民，向李睿德州長伉儷與訪賓表達由衷的歡迎。

賴總統指出，去年，台灣不僅成為美國第四大貿易夥伴，更連續9年位居愛達荷州全球第二大貿易夥伴。台灣和愛達荷州的經貿往來，以高科技及電子產業為重要支柱，相信迎向AI新時代，雙方將在半導體、電子產業以及先進製造等領域持續加深合作，打造更具韌性的全球供應鏈。

賴總統提到，美光科技是台灣最大外資之一，也是連結台灣與愛達荷州的重要夥伴。上個月，台灣美光在台中的「先進封裝測試二廠」已經啟用，更展現美光以台灣的先進記憶體技術與製造布局，支持全球的AI發展。

賴總統說，期待台美之間有更多產業交流合作，而為了讓雙方企業擁有更友善的投資環境，希望台美早日簽署「避免雙重課稅協定」，進一步帶動台灣與愛達荷州的共同發展，促進彼此的繁榮。

賴總統談到，此次李睿德州長來訪，也將見證台灣與愛達荷州簽署教育合作備忘錄，繼續深化在教育及人才培育的交流合作。期盼透過更多校際合作與研究連結培育更多優秀人才，為未來經貿與產業發展，注入新的動能。

李睿德致詞表示，這是他第五次訪問台灣，也是第四次以州長身分來訪，愛達荷州與台灣的關係相當深遠，尤其愛達荷州駐台代表顏銀德（Eddie Yen）已在台灣服務35年，非常了解台灣的商業環境及文化，有助於深化雙邊關係。

李睿德提到，愛達荷州與台灣擁有許多共同的價值觀與文化特質，包括蓬勃發展的民主制度及勤奮努力的人民，將彼此緊密連結。如同台灣許多優秀企業的發展歷程，美光科技創辦人在近50年前，憑藉勤奮努力的企業家精神，看見未來發展契機，進而投入資金、積極耕耘。

李睿德指出，隨著新興產業成為全球經濟成長的動能，台灣與愛達荷州近年均展現優異的經濟成長表現，期盼未來持續促進企業投資及教育合作，進一步拓展半導體、核能及其他領域的合作機會。

李睿德表示，他注意到台灣將AI發展的紅利分享給人民，而愛達荷州同樣受惠於產業發展、經濟持續成長，因此得以提供民眾減稅優惠，平均每人減稅額度更居全美各州之冠，顯示推動經濟成長與回饋人民可以同時並存。