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3-2期新進度！CIP渢妙二期簽署海上變電站合約 拚明年第2季末融資到位
哥本哈根基礎建設基金（CIP）旗下第六號旗艦基金所開發的渢妙二號離岸風力發電計畫（渢妙二期），16日宣布，已與丹麥海事工程及能源統包商Semco Maritime以及越南石油與天然氣集團旗下PTSC Mechanical & Construction（簡稱「PTSC M&C」）簽署海上變電站供應合約，合約範疇涵蓋工程設計、採購、及製造安裝；並力拚2027年第2季末融資到位。
CIP表示，Semco Maritime將負責海上變電站之設計、採購及電力設施之安裝， PTSC M&C則負責執行所有海上變電站結構物之製造生產。這也是繼渢妙一期後，CIP在台灣第二度與PTSC M&C及Semco Maritime團隊合作。
渢妙二期風場執行長Mark Wainwright表示，PTSC M&C及Semco Maritime團隊在渢妙一期海上變電站的製造與施工展現卓越的專業能力。透過渢妙一期的合作，雙方團隊已建立緊密的合作關係與深厚默契，並累積寶貴的工程經驗，這些都將成為渢妙二期海上變電站成功交付的堅實基礎。目前渢妙二期正積極推進各項重要合約簽署，朝2030年如期併網的目標穩健邁進。
CIP亞太區域總裁許乃文表示，渢妙一期向各界驗證了台灣區塊開發政策之可行性，證明具備豐富開發經驗、資金與執行能力的團隊，能夠在區塊開發環境下成功推動計畫。渢妙二期將複製渢妙一期的成功經驗，延續成熟的開發模式，並力拚於2027年第2季末融資到位。
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