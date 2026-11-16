AI代理風險多 經濟日報奪消費者權益報導獎優勝

2026年消費者權益報導獎舉行頒獎典禮，經濟日報資深記者邱金蘭以「AI代理風險多」專題拿下優勝，另一件作品「醫療險賠不賠」榮獲優佳作。聯合報也以「揭開叫車平台安全漏洞」獲得佳作。

經濟日報兩件作品深入揭露科技發展與醫療模式轉變，消費者面臨的新興風險及權益保障問題，獲得評審團肯定，亦凸顯經濟日報長期關注消費者權益。

行政院副院長鄭麗君在頒獎時肯定媒體揭露社會議題、監督政府的貢獻，並表示本屆139件參賽作品她將帶回細心閱讀，分送相關主管機關檢視，盼落實保障消費者權益。

「AI代理風險多」系列報導主要探討AI代理融入金融及消費場景後衍生的投資人保護與消費者權益問題，並分析金融機構必須從KYC（認識你的客戶）走向KYA（認識你的AI代理），專題亦提出民眾自保之道。

邱金蘭表示，AI代理日益盛行，民眾購物消費、投資理財都可能使用，但相關投資人保護及消費者權益問題仍缺乏明確法律規範，希望透過報導督促政府加快因應，並提醒消費者強化自我保護意識。

「醫療險賠不賠」則聚焦醫療科技進步與保險理賠條件的落差。隨著一日手術普及，過去需要住院的手術如今可能透過門診完成，但新式醫療是否符合保單要求的「醫療必要性」，成為理賠爭議焦點。舊保單多以住院為理賠條件，醫療模式改變衍生不少糾紛，醫療必要性爭議更躍居金融消費評議中心爭議類型之首。