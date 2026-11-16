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交通部招商大會12月2日登場 估釋出金額2,895億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

交通部將於12月2日下午2時至4時30分，於新板希爾頓酒店三樓圓滿廳舉辦「交通部2026年度招商大會」。此屆大會以「投資交通新未來，啟動台灣新動能」為主軸，展現交通部持續攜手民間企業推動交通建設、帶動區域發展的決心，誠摯邀請海內外企業及投資人共襄盛舉。

此次招商大會透過「軌道新引擎」、「公路新脈動」、「觀光新亮點」、「航空新樞紐」、「港灣新藍海」及「資產新動能」六大主題展區，提供招商案件介紹及諮詢服務，協助投資人深入瞭解各項投資機會。

交通部指出，整體案件共計59件，預估釋出可供民間投資及向民間採購重大交通建設工程之商機總金額達新台幣2,895億元，大會亦精選2026年度亮點招商案件專題簡報，分享最新開發規劃與投資契機，促進政府與產業界交流合作。

交通部表示，招商大會不僅是年度重要招商平台，更是政府與企業攜手推動國家建設的重要管道。期盼透過此次大會，吸引優質企業參與交通建設的資產開發，共同實踐「投資交通新未來，啟動台灣新動能」的願景。相關資訊及報名方式已公告於交通部招商專區，歡迎各界踴躍報名參加。

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