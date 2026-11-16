快訊

日職／火腿宣布3台將續留 林家正本季一軍0出賽喊話拚站穩位置

23歲「超人力霸王」女星驟逝！下月新片上映成遺作

嘉義高中生遭綁推地下室不敢返校！轉學碰壁 教育處急洽3校安置

聽新聞
0:00 / 0:00

數產署：民眾付費意願增 15項數位服務估潛在價值逾5千億

中央社／ 台北16日電

數發部數產署今天表示，調查18歲以上民眾使用15項日常數位服務情形，並以「消費者剩餘」衡量數位服務帶給民眾的額外效益；研究推估，今年數位服務付費者超額價值約新台幣2628億元，未付費者潛在價值約2467億元，整體潛在價值合計約5095億元。

數產署發布新聞稿說明，隨著數位科技與人工智慧（AI）快速發展，數位服務已成為驅動經濟成長、改變民眾生活的重要力量。為掌握數位服務在傳統GDP統計難以呈現的效益與價值，數產署委託台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司進行調查研究，今年8月17日至9月1日採用線上問卷調查，共回收2060份有效樣本，作為主要分析對象。

數產署表示，研究以「消費者剩餘」為指標，透過比較「消費者願意支付的最高價格」與「實際支付價格」的差異，衡量民眾獲得的額外滿足，並進一步透過「付費者超額價值」及「未付費者潛在價值」兩項指標進行估算，藉此突破傳統統計侷限，從不同角度呈現數位服務在帳面數字之外的真實價值。

數產署指出，研究鎖定與民眾日常生活密切相關的15項數位服務，分別為食品外送、線上遊戲平台、電子書、影音平台、AI工具、線上服飾購物、線上家具設備購物、地圖導航、線上掛號、線上車票購買、線上娛樂票券購買、餐廳線上訂位、旅館線上訂房、新聞媒體與行動支付等服務。

數產署表示，研究推估今年數位服務付費者超額價值約2628億元，未付費者潛在價值約2467億元，顯示數位服務為民眾生活創造可觀的經濟效益。

數產署指出，比較今年與去年調查結果，民眾對已訂閱數位服務的持續付費意願明顯提升，付費者超額價值較去年增加，達統計顯著水準；其中，食品外送、數位遊戲平台、電子書及AI工具等4項訂閱型服務的付費比例都顯著上升，反映民眾對數位服務的需求及付費接受度逐步提高。

數產署表示，AI工具使用率由去年的49%提升至61%，付費訂閱比例由21%增加至35%，顯示AI工具已逐漸融入民眾生活與工作，付費接受度同步提高。行動支付方面，民眾願意負擔的手續費比例也由2.05%提高至3.75%，反映民眾對數位服務的價值認同持續增加。

根據調查，食品外送使用率由去年的47%升至52%，付費訂閱比例由42%增至53%；數位遊戲平台使用率從去年的26%升至35%，付費訂閱比例從去年的39%增至49%；電子書使用率由去年的14%升至17%，付費訂閱比例由38%大增至57%。

數產署指出，其中10項服務目前主要以免費形式提供的數位服務，也就是民眾僅需支付商品費用、不必另外支付線上服務費用，包括新聞媒體、地圖導航、線上掛號等，願付金額為0元的民眾比例平均由37%降至31%，顯示民眾逐漸認同數位服務帶來的便利與效益，不再認為數位服務理所當然應該免費。

數產署表示，將持續完善數位發展環境，協助資訊服務業者轉型升級，提升服務品質與創新能力，讓數位科技創造的價值擴散至民眾生活與各行各業，帶動台灣數位經濟持續成長。

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

幸福驗屋獲經濟部創新研究獎　自研智慧系統、專利技術打造驗屋新標竿

台灣ETF持有率53％冠居亞太！近9成投資人自己操盤 45至54歲自主投資比例最高

台灣人投資ETF偏好 「自主投資」特質居亞太之冠

Anthropic拚史上最大IPO 自曝價格戰與巨額成本隱憂

相關新聞

普發現金2萬元明朝野協商、20日拚三讀 張惇涵重申政院三原則

國民黨立院黨團提案特別條例，盼今年普發2萬元，並主張未來普發現金要建立常態的法制，明（17）日將朝野協商，拚20日三讀。對此，行政院秘書長張惇涵16日受訪重申，「不增加舉債、不排擠其他的政策、合法合憲」，一直是政院堅守的三個原則。

12月升不升息？楊金龍揭三大指標 通膨、國際升息與放款熱度成關鍵

中央銀行預定在12月舉行的理監事會是否升息，備受市場關注。央行總裁楊金龍今日赴立法院財政委員會備詢時表示，距離12月理監事會還有約一個月時間，足夠讓央行評估到底升不升息。他並提出三大觀察指標，包括今年及明年的通膨變化、其他國家的升息情況，以及國內金融市場放款與經濟熱絡程度。

主權基金300億起步規模小？楊金龍：投石問路審慎為宜

根據國發會規劃，主權基金有望於年底形成草案，初期規模新台幣300億元。立委質疑規模過小，難以發揮效益，中央銀行總裁楊金龍...

無薪假2,168人近一年半來新低 資訊電子業卻增加

勞動部16日公布最新一期減班休息（無薪假）為163家、2,168人。上期11月2日為214家、2,806人。此次家數較上期減少51家，人數減少638人，創近一年半以來人數新低。不過，資訊電子工業逆勢增加147人，勞動部表示，是個別事業單位受訂單減少而影響。

看黃仁勳風波 央行總裁楊金龍稱「亂流」後續看這件事

黃仁勳相關風波是否牽動全球科技產業及金融市場，成為今早財委會立委質詢關注焦點。央行總裁楊金龍表示，相關事件目前仍處於發展階段，短期可能造成市場亂流，但實際影響仍有待後續情勢明朗，尤其新任執行長上任後，才能進一步觀察企業決策及市場反應。

吳乃仁何時還錢？ 台糖：今日會再發文 限期七天內答覆

立院經濟委員會今日處理經濟部相關預算凍結案，針對前民進黨秘書長吳乃仁積欠台糖約1.7億元，民眾黨立委洪毓祥質疑，至今仍未有還款進度，台糖董事長吳明昌則表示，今天會再發文，限期七天內答覆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。