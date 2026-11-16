數產署：民眾付費意願增 15項數位服務估潛在價值逾5千億

數發部數產署今天表示，調查18歲以上民眾使用15項日常數位服務情形，並以「消費者剩餘」衡量數位服務帶給民眾的額外效益；研究推估，今年數位服務付費者超額價值約新台幣2628億元，未付費者潛在價值約2467億元，整體潛在價值合計約5095億元。

數產署發布新聞稿說明，隨著數位科技與人工智慧（AI）快速發展，數位服務已成為驅動經濟成長、改變民眾生活的重要力量。為掌握數位服務在傳統GDP統計難以呈現的效益與價值，數產署委託台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司進行調查研究，今年8月17日至9月1日採用線上問卷調查，共回收2060份有效樣本，作為主要分析對象。

數產署表示，研究以「消費者剩餘」為指標，透過比較「消費者願意支付的最高價格」與「實際支付價格」的差異，衡量民眾獲得的額外滿足，並進一步透過「付費者超額價值」及「未付費者潛在價值」兩項指標進行估算，藉此突破傳統統計侷限，從不同角度呈現數位服務在帳面數字之外的真實價值。

數產署指出，研究鎖定與民眾日常生活密切相關的15項數位服務，分別為食品外送、線上遊戲平台、電子書、影音平台、AI工具、線上服飾購物、線上家具設備購物、地圖導航、線上掛號、線上車票購買、線上娛樂票券購買、餐廳線上訂位、旅館線上訂房、新聞媒體與行動支付等服務。

數產署表示，研究推估今年數位服務付費者超額價值約2628億元，未付費者潛在價值約2467億元，顯示數位服務為民眾生活創造可觀的經濟效益。

數產署指出，比較今年與去年調查結果，民眾對已訂閱數位服務的持續付費意願明顯提升，付費者超額價值較去年增加，達統計顯著水準；其中，食品外送、數位遊戲平台、電子書及AI工具等4項訂閱型服務的付費比例都顯著上升，反映民眾對數位服務的需求及付費接受度逐步提高。

數產署表示，AI工具使用率由去年的49%提升至61%，付費訂閱比例由21%增加至35%，顯示AI工具已逐漸融入民眾生活與工作，付費接受度同步提高。行動支付方面，民眾願意負擔的手續費比例也由2.05%提高至3.75%，反映民眾對數位服務的價值認同持續增加。

根據調查，食品外送使用率由去年的47%升至52%，付費訂閱比例由42%增至53%；數位遊戲平台使用率從去年的26%升至35%，付費訂閱比例從去年的39%增至49%；電子書使用率由去年的14%升至17%，付費訂閱比例由38%大增至57%。

數產署指出，其中10項服務目前主要以免費形式提供的數位服務，也就是民眾僅需支付商品費用、不必另外支付線上服務費用，包括新聞媒體、地圖導航、線上掛號等，願付金額為0元的民眾比例平均由37%降至31%，顯示民眾逐漸認同數位服務帶來的便利與效益，不再認為數位服務理所當然應該免費。

數產署表示，將持續完善數位發展環境，協助資訊服務業者轉型升級，提升服務品質與創新能力，讓數位科技創造的價值擴散至民眾生活與各行各業，帶動台灣數位經濟持續成長。