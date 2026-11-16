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主權基金300億起步規模小？楊金龍：投石問路審慎為宜

中央社／ 台北16日電
中央銀行總裁楊金龍（圖）16日赴立法院財委會進行報告。中央社
中央銀行總裁楊金龍（圖）16日赴立法院財委會進行報告。中央社

根據國發會規劃，主權基金有望於年底形成草案，初期規模新台幣300億元。立委質疑規模過小，難以發揮效益，中央銀行總裁楊金龍表示，初期規模小好比「投石問路」，國際上也多有此做法，謹慎起步，隨著運作成熟，規模可望擴大。

至於資金來源，楊金龍指出，央行支持主權基金成立，原則是不能無償撥用外匯存底，央行也不適合發行外幣公債。

楊金龍今天赴立法院財政委員會進行報告，多位立委質疑，主權基金初期規模僅300億元，相較其他國家龐大規模，猶如航空母艦與小船之別，難以相提並論。

楊金龍表示，誠如行政院院長卓榮泰所言，政府將審慎規劃主權基金，而初期規劃300億元反映政府態度謹慎。他強調，「在金融領域，謹慎是好的」。

楊金龍指出，初期先以較小規模運作，待運作上軌道後再逐步擴大，是合理做法，沒有必要一開始將規模設定過高，否則一有差錯，恐帶來相當大的負面影響。

國發會主委葉俊顯日前表示，主權基金資金來源，目前研議多元管道，除了中央銀行外匯存底，也包括財政部發行特別公債，或由未來主權基金成立的公司發行公司債等方式，並希望引入保險業資金、4大基金等共同參與投資，原則上包含外匯存底跟幾大基金，都會朝有償撥用方式規劃。

楊金龍今天補充，央行支持主權基金成立，原則是不能無償撥用。立委追問央行是否發售國外公債，楊金龍表示，央行不適合發行外幣公債。

關於央行有償撥用外匯存底的做法，楊金龍表示，一種是由財政部發債，再向央行購買外匯；另一種則是由央行委託主權基金管理部分外匯資產。

楊金龍指出，央行也有委託國外專業機構管理外匯資產的經驗，未來若採取委託管理模式，將再研議主權基金應提供央行多少報酬率較為合理。至於具體合作方式及報酬率，待主權基金成立後，再逐步討論。

楊金龍表示，主權基金短期虧損不代表失敗，長期整體報酬才是目標，即便國外知名主權基金，偶爾也會面臨虧損情況。

國民黨立委賴士葆關切，中油已宣布未來將採購阿拉斯加天然氣，未來執行此投資案時，美元需求大幅增加，是否加劇新台幣貶值壓力。楊金龍表示，阿拉斯加投資案的資金應是循序投資，但央行仍將密切注意。

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