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普發現金2萬元明朝野協商、20日拚三讀 張惇涵重申政院三原則

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院秘書長張惇涵。記者余承翰／攝影
行政院秘書長張惇涵。記者余承翰／攝影

國民黨立院黨團提案特別條例，盼今年普發2萬元，並主張未來普發現金要建立常態的法制，明（17）日將朝野協商，拚20日三讀。對此，行政院秘書長張惇涵16日受訪重申，「不增加舉債、不排擠其他的政策、合法合憲」，一直是政院堅守的三個原則。

張惇涵表示，立法院在最近一個月左右，提出或通過幾項關於大幅增加預算的法案，包括65歲以上健保免費、老農津貼調整到1萬5千元、國民年金，也包括普發2萬元。近一個月當中，增加了政府約6,000億元支出，是今年度總預算含追預算）後約17%至18%，是相當龐大的支出。

張惇涵提到，對於預算，行政有三個原則。第一，必須不增加舉債。《禮記》有句話：「量入以為出」。台灣人俗諺也有一句話：「賺一元、花半元」。如果有經濟成果，跟全民共享是好事，但要量入為出，分紅包不能跟子孫借錢來分紅包。

第二，不能在增加預算之後，卻排擠其他政策支出。前總統蔣經國1973年擔任行政院長時，講過一句話：「不能拿買醋的錢來買醬油，不能拿買醬油的錢來買醋」，也就是任何政府的預算支出，都必須有平衡、均衡的考量。

第三，所有法案程序必須合法合憲。《憲法》規定得很清楚，行政院編列預算、立法院議決預算，而且立法院要增加大幅的預算支出，必須經過行政院的同意。

他呼籲朝野各黨團，「選舉會過去，國家要永續」，上周五立法院在朝野協商關於少子女化對策當中的性工法、就保法，在朝野協商中，也跟行政院達成了不增加或不影響政府支出的共識，讓更多年輕家庭、爸爸媽媽、小朋友得到更好的照顧。這個模式並不遠，就在上周而已。

張惇涵認為，立法院在年底選前、剩最後這一個禮拜，關於增加預算支出的法案，大家都還可以透過這樣子比較良性互動的方式，集思廣益找到更好的方法。

另外，據《彭博》報導，輝達有一名員工被台灣檢方指控，協助向中國走私AI晶片。對此，張惇涵回應，科技技術是台灣的至寶，無論政府、民間、朝野各政黨都應該好好守護；此事涉及個案，已經在檢調偵辦的程序當中，他不方便評論。

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