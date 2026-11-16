12月升不升息？楊金龍揭三大指標 通膨、國際升息與放款熱度成關鍵

中央銀行預定在12月舉行的理監事會是否升息，備受市場關注。央行總裁楊金龍今日赴立法院財政委員會備詢時表示，距離12月理監事會還有約一個月時間，足夠讓央行評估到底升不升息。他並提出三大觀察指標，包括今年及明年的通膨變化、其他國家的升息情況，以及國內金融市場放款與經濟熱絡程度。

立委賴士葆關切，目前通膨已經高漲，央行年底是否考慮升息？楊金龍強調，距離12月理監事會還有一個月時間，央行會利用這段期間充分評估，決定是否升息。

楊金龍指出，央行主要會觀察三項指標，第一是今年的通膨數據表現，以及明年通膨可能出現什麼變化；第二是其他國家的升息情況，央行會密切注意並作為參考；第三則是目前金融市場的放款情況是否熱絡，以及整體經濟熱絡與否，作為利率決策的評估依據。

對於油電價格走勢的影響，楊金龍表示，若油電價格未調漲，目前國內物價穩定的情勢可望延續；至於小幅調漲的狀況， 也預期對整體物價的衝擊不會太大；然而楊金龍認為，若調漲幅度比較明顯就會出現外溢效應，帶動其他商品與服務價格全面上漲，恐怕央行就要再評估通膨走勢。

另外，針對立委關心新台幣匯率走貶對物價的影響，楊金龍解釋，台灣進口商品多為中間財，加工後再出口，直接流入國內消費市場的比重較小，因此進口成本上升，對於國內消費物價的影響幅度較小。

楊金龍指出，進口物價上漲的同時，出口物價也同步走高，且出口物價指數維持在進口物價指數之上。此外，與民生支出較直接相關的油價，在政府透過供給面措施調節下，台灣整體物價漲勢相較其他國家「仍屬溫和」。